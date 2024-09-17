حزب الله: نحمّل جيش الاحتلال المسؤولية عن العدوان الإجرامي.. وسينال قصاصاً عادلاً

وطن: حمّل حزب الله جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي الذي ‏طال مدنيين، بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية "بايجر" في عددٍ من المناطق اللبنانية، الثلاثاء.

وأوضح الحزب، في بيانٍ، أنّه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة، واصفاً العدوان بـ"الاعتداء الآثم".

وأعلن حزب الله أنّ "الاحتلال الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وشدّد الحزب على موقفه بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانياً متواصلاً".

يُذكر أنّ حزب الله كان قد أكّد، في بيانٍ أولي، أنّ الأجهزة المعنيّة التابعة له تُجري تحقيقاً واسع النطاق، ‏أمنياً وعلمياً، من أجل معرفة الأسباب، ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة.

ودعا حزب الله اللبنانيين إلى الانتباه للشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلِّلة، والتي يقوم بها ‏بعض الجهات، على نحو ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة الاحتلال، و"لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للاحتلال، وما يُسمّيه تغيير الوضع ‏في الشمال".

وشدّد الحزب، في ختام بيانه الأولي، على أنّ المقاومة، عير كل مستوياتها ووحداتها، في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه، معربةً عن الرحمة للشهداء "على طريق القدس"، وسائلةً الشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتقاء 9 شهداء حتى الآن نتيجة انفجار أجهزة "البيجر". وأشار الأبيض، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ الانفجارات أدت إلى وقوع نحو 2750 جريحاً، بينها نحو 200 حالة حرجة، توزعت في 100 مستشفى.