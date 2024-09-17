الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار الشمالية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مواطنا من الأغوار الشمالية خلال رعيه الماشية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ذياب دراغمة، أثناء رعيه مواشيه بالقرب من خيامه في خربة سمرة في الأغوار الشمالية.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية ومتصاعدة بحق المواطنين من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، تتمثل بمهاجمة مساكن المواطنين، والاعتداء عليهم وترهيبهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي، وسرقة مواشيهم.