حزب الله: نجري تحقيقاً واسعاً في انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.. والمقاومة في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان

وطن: أعلن حزب الله، في بيانٍ أوّلي، استشهاد طفلة وشقيقين آخرَين، ‏وإصابة عدد كبير بجروح، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية.

وقال الحزب إنّه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عند الساعة الـ03:30، "انفجر عدد ‏من أجهزة تلقّي ‏الرسائل، المعروفة بالبايجر"، والموجودة لدى عددٍ من العاملين في وحداته ومؤسساته، مشدداً على أنّ أسباب الانفجارات غامضة.

وجاء، في البيان، أنّ الأجهزة المعنيّة في حزب الله تُجري حالياً تحقيقاً واسع النطاق، ‏أمنياً وعلمياً، من أجل معرفة الأسباب، ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وتقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.‏

ودعا حزب الله اللبنانيين إلى الانتباه للشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلِّلة، والتي يقوم بها ‏بعض الجهات، على نحو ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة الاحتلال، و"لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني، وما يُسمّيه تغيير الوضع ‏في الشمال".

وشدّد الحزب، في ختام بيانه الأولي، على أنّ المقاومة، عير كل مستوياتها ووحداتها، في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه، معربةً عن الرحمة للشهداء "على طريق القدس"، وسائلةً الشفاء العاجل للجرحى.

وزارة الصحة: 8 شهداء و2750 جريحاً

من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتقاء 8 شهداء حتى الآن نتيجة انفجار أجهزة "البايجر".

وأشار الأبيض، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ الانفجارات أدت إلى وقوع نحو 2750 جريحاً، بينها نحو 200 حالة حرجة، توزعت في 100 مستشفى.

وكانت جهات رسمية لبنانية دعت إلى اتخاذ إجراءات عقب حادثة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية، وإصابة مئات المواطنين اللبنانيين.

وفي هذا السياق، طلبت القوى الأمنية اللبنانية إلى المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. وطالبت وزارة الصحة المستشفيات بالاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.

ووجّهت الوزارة نداءً للتنسيق مع الصليب الأحمر للتبرع بالدم تحسباً للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم الجرحى، داعيةً المواطنين، الذين يتجمعون في الطرقات، إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للتنقل بسرعة ونقل المصابين.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني تجهيز 50 سيارة إسعاف إضافية و300 من فنيي الطوارئ الطبية للمساعدة على إجلاء المصابين.