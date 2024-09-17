ما هو الجهاز المحمول "Pager" الذي تسبب بالانفجارات في لبنان؟

وطن: أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أجهزة الاستدعاء "بيجر"، التي يحملها المئات من عناصر حزب الله وانفجرت بشكل غير متوقع اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة العديد منهم في حدث غير مسبوق وقع في جميع أنحاء لبنان.

ونقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر أن أجهزة الاستدعاء المتضررة كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول في حزب الله إن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن برامج ضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها. وقال المسؤول إن بعض الناس شعروا بأن هذه الأجهزة تسخن ولذلك تخلصوا منها قبل أن تنفجر.

وأضاف أنه لم يتسنَّ على الفور تحديد سبب التفجيرات التي انتشرت في أنحاء لبنان في عدة مناطق يوجد فيها حزب الله بكثافة. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ان ما لا يقل عن 8 شهداء بانفجار أجهزة "البيجر"، وعدد الجرحى 1750، بينهم 200 بحالة خطيرة، وهناك نحو 2750 جريحاً بينهم نحو 2100 حالة حرجة في 100 مستشفى.

لافتا الى إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد العدد الإجمالي للضحايا، لكنه قدر أن عدد حالات دخول غرف الطوارئ في مستشفيات جنوب لبنان، وهو معقل لحزب الله، مرتفع للغاية.

فيما نشرت وكالة رويترز نقلاً عن "مصادر أمنية" أن الانفجارات التي وقعت في لبنان مصدرها أجهزة اتصال حديثة حصل عليها حزب الله قبل شهورٍ قليلة، فيما أكدت مصادر أن الجهاز من طراز Pager اللاسلكي.

والـ Pager جهاز ألكتروني صغير يُستخدم لاستقبال الرسائل النصية أو الإشعارات من دون الحاجة للاتصال بشبكة الانترنت واستخدم هذا الجهاز في سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة كوسيلة اتصال أساسية وذلك قبل شيوع الهواتف المحمولة بصورة واسعة.

كيف يعمل جهاز pager؟

يعمل الجهاز بصورة بسيطة، حيث يقوم المستخدمون بإدخال رمز على الجهاز، والذي يتم نقله الى مركز استقبال أو نظام يقوم ببعث إشعار إلى الجهاز. يمكن للجهاز عرض الرسائل النصية أو إشعارات قصيرة، وفي بعض الأنواع يمكن الرد على الرسائل أو الاتصال برقم محدد.، ويُستخدم الجهاز في الاتصال الطبي والعسكري والخدمات العاجلة.

وبعد انتشار الهواتف المحموله تراجع استخدام هذه الأجهزة بشكل كبير، لكنها تستخدم ببعض المجالات المختصة مثل المستشفيات والمرافق الصحية، حيث يكون مفيداً في الحالات التي تتطلب إشعارات سريعة وموثوقة.

وحديثاً ظهرت أجهزة Pager بنسخة مطورة التي تجمع بين مميزات التواصل اللاسلكي والتطبيقات الذكية، وباتت تتيح للمستخدمين إرسال النصوص، المكالمات، والتنبيهات دون الحاجة لاستخدام هواتفهم، بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية البلوتوث والواي فاي ربطاً سلساً بين الأجهزة لتحسين تجربة الاتصال.

المصدر : الجزيرة+ وول ستريت جورنال+ وكالات