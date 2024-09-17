نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي يبحثان تعزيز سبل التعاون مع "اليونسكو"

وطن: بحث المدير العام المساعد لشؤون الاتصال والمعلومات في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" توفيق جيلاسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ورئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادلي، سبل التعاون، وذلك بحضور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو السفير منير انسطاس.

وشكر أبو بكر منظمة "اليونسكو" لمنح جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة عن عام 2024 لصحفيي غزة، الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بجهود حثيثة من الوفد الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو".

يشار إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رصدت قيمة جائزة "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة عن عام 2024، لبناء مركز التضامن الإعلامي للصحفيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو المركز الثالث من نوعه في القطاع، والذي سيتم افتتاحه رسميا خلال الأيام المقبلة.

وتم خلال اللقاء بحث عقد مؤتمر دولي للمانحين في مجال الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وثمن نقيب الصحفيين، جهود منظمة "اليونسكو" ومكتبها في رام الله على دعمهما الدائم لقطاع الصحافة والصحفيين الفلسطينيين.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة معايير منظمة "اليونسكو" في اعتماد الصحفيين الشهداء وطالب أبو بكر باعتماد ما يصدر عن نقابة الصحفيين بهذا الخصوص.

وتطرق نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة المحطات الإذاعية في قطاع غزة، وطالب السفير أنسطاس "اليونسكو" بإعادة إعمار الإذاعات في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وحضر الاجتماع، كل من الدبلوماسيتين المستشارة هالة داوود الطويل والمستشارة القانونية لوفد اليونسكو جميلة حسن عريقات.