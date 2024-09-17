بالفيديو| "إسرائيل" تفجر أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة باليد لعناصر "حزب الله"

وطن: أصيب عشرات اللبنانيين بينهم عناصر من حزب الله، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار هواتفهم المحمولة في الضاحية الجنوبية لبيروت بوقت متزامن.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن إسرائيل فجرت بواسطة تقنية عالية مئات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.

وطالبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري بعد انفجار أجهزة اتصالٍ في مناطق مختلفة من لبنان، بسبب اختراق بواسطة تقنية لاسلكية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن تقرير لبناني أن هجومًا سيبرانيًا أدى إلى انفجار أجهزة pager وإصابة من كان يحملها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في لبنان.

وقالت قناة كان العبرية أن العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال كانوا يحملونها.

وأشارت القناة العبرية إلى حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" بعد إصابة عشرات العناصر من حزب الله في انفجار أجهزة اتصالات بحوزتهم.