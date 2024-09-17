نحو 50 شهيدًا.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج

وطن: استشهد صباح الثلاثاء، أكثر من 50 مواطنًا، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل مأهولة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل بأن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج، إثر قصفه عدة منازل، وهناك عشرات عالقون تحت الأنقاض.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصًا في المنازل المستهدفة شرق البريج.

ووصف المشهد بأنه مأساوي جدًا في المنطقة التي قصفها الاحتلال في المخيم.

وأشار إلى أن عشرات مناشدات الاستغاثة وصلتنا من المواطنين والمصابين العالقين داخل المنازل التي استهدفها الإحتلال صباح اليوم شرق مخيم البريج بلوك "12" لعائلات أبو شوقة والبطران والترتوري.

وأضاف أن طواقمنا وصلت إلى المنطقة لكن طائرات الاحتلال استهدفتها، وأصيب أحد عناصرنا بجروح واضطرت للإنسحاب من المنطقة لخطورتها.

وطالب بصل المنظمة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل والتنسيق لتمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول لهذه المنازل وإنقاذ عشرات المواطنين العالقين.

ولليوم 347 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، ما أدى لاستشهاد 41252 مواطنًا وإصابة 95497 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.