الاحتلال يهدم منزلين في خربة جبارة جنوب طولكرم

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين مأهولين بالسكان في قرية خربة جبارة جنوب محافظة طولكرم.

وقال رئيس المجلس القروي في جبارة رائد محمود ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان حاصرت موقع عملية الهدم، من جهته الغربية المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وأجبرت المواطنين على مغادرة المنطقة، وشرعت بهدم المنزلين.

وأضاف، أن مساحة المنزلين 100 متر مربع لكل منهما، ويقعان في المنطقة الغربية للقرية، ويعودان للمواطنين محمد جبارة وعوني جبارة.

وأشار، إلى أن المواطنين جبارة يملكان أوراقا ثبوتية "طابو"، وأُخطرا قبل نحو شهر بالإخلاء والهدم، وقد بذلا منذ اللحظة الأولى جهودا مع محامين بالإجراءات القانونية، إلا أنهما تفاجأا بجرافات الاحتلال التي تشرع بعملية الهدم قبل انتهاء موعد الإخطار، ودون إعطاء مهلة لأصحابها بإخلاء محتوياتهما.

بدوره، قال صاحب أحد المنزلين محمد جبارة، إنه تفاجأ بجرافات الاحتلال التي تهدم منزله دون السماح بإخلائه من المحتويات، إذ أجبر جنود الاحتلال العائلة على مغادرة المنزل بالقوة.

وأشار، إلى أن عملية الهدم تمت قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال إجراءات وقف الهدم، وهي 30 يوما، وجرت عملية الهدم بوجود محاميهم الذي كان موجودا بالصدفة عند أصحاب المنزل، ولم يكترثوا بطلبه، وشرعوا بالهدم والتجريف.

وأكد جبارة، أنه يملك الأوراق القانونية "الطابو"، التي تؤكد ملكيته للأرض التي أقام عليها المنزل المكون من طابق، معربا عن استنكاره لهذه الإجراءات التي لا مبرر لها سوى العقاب والتهجير.