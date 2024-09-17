حزب الله يستهدف "راموت نفتالي" والزاعورة وتجمعاً لجنود الاحتلال في تلة الكرنتينا

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تنفيذ العمليات العسكرية ضد مواقع وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، محققةً إصابات مباشرة.

وفي أحدث عملياتها لليوم الثلاثاء، شنّت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر مستحدث لقوة استطلاع من لواء "غولاني 631" في ثكنة "راموت نفتالي"، ‏مستهدفةً أماكن استقرار ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة.‏

وأكّدت المقاومة أنّ هذا الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏بليدا.

وقبل ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية الاحتلال ‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً لقطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.

واصيب هدف عسكري في مستوطنة المطلة بنيران مباشرة من لبنان، وتصاعدت أعمدة الدخان من الهدف.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ صفّارات الإنذار لا تتوقف في المالكية و"ديشون" و"يفتاح" و"راموت نفتالي" خشية تسلل طائرة من دون طيار. ثم أشار الإعلام العبري إلى "تشخيص سقوط مسيرة في راموت نفتالي".

كما لفت الإعلام العبري إلى فشل الصواريخ الاعتراضية في اعتراض مسيرة انفجرت في الجولان في منطقة مركزية.

إلى ذلك، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي بلدة بليدا، ما أسفر عن 3 شهداء وجريحين.

وعلى خلفية التصعيد الأمني، ذكر الإعلام العبري أنّ رئيس "الموساد"، ديفيد برنياع، اضطر إلى قطع لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنة المنارة وموقع العباد، في وقتٍ سابق اليوم، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.