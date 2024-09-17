استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في طولكرم

وطن:استُشهد المواطن سمير عبد الرحيم اعمر (55 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر، بارتقاء اعمر وهو من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري غرب قرية الجاروشية الملاصقة لضاحية شويكة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وباستشهاد اعمر، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 161 شهيدا.