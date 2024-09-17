مستوطنون يهاجمون خيام مواطن في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون اليوم الثلاثاء خيام المواطن شامخ دراغمة، المقيم في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

ووفقًا لمصادر محلية، حاول المستوطنون سرقة مواشي المواطن دراغمة، لكنه تصدى لهم بشجاعة ومنعهم من إتمام جريمتهم.

وتشهد منطقة الأغوار الشمالية تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين، حيث تتكرر الهجمات التي تستهدف مساكنهم، ويُطارد الرعاة بشكل يومي ويُطردون من المراعي. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض قطعان الماشية للسرقة من المستوطنين، ما يزيد معاناة الأهالي الذين يعتمدون على تربية المواشي والزراعة كمصدر أساسي للعيش.

وتعتبر الأغوار الشمالية إحدى المناطق الإستراتيجية في فلسطين، نظرًا لأهميتها الزراعية وموقعها الجغرافي الحيوي، ما يجعلها هدفًا دائمًا لمخططات الاستعمار الإسرائيلي، في ظل غياب الحماية الكافية للمواطنين من هذه الاعتداءات المتواصلة.