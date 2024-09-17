حشود غفيرة تشيع الشهيد ماهر الجازي في مدينة معان الأردنية

وطن:شيّعت أعداد كبيرة من الأردنيين -ظهر اليوم الثلاثاء- جثمان الشهيد الأردني ماهر الجازي منفذ عملية معبر جسر الملك حسين التي قتل فيها 3 من عناصر الامن الاسرائيليين.

وأدت جموع كبيرة صلاة الجنازة على الجازي وحمل على الأكتاف ملفوفا بالعلم الأردنى ليوارى الثرى في مسقط رأسه بحسينية محافظة معان.

وكانت عائلة الجازي الحويطات تسلمت جثمانه من السلطات الأردنية صباح اليوم بعد احتجازه في إسرائيل 8 أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخارجية أن جثمان الجازي تم تسلمه من الاحتلال ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن قرار إعادة الجثمان إلى المملكة جاء بعد ضغوط كبيرة من الأردنيين، ومن أجل "الحفاظ على جودة العلاقات الأمنية" بين الجانبين.

وشهدت العاصمة عمّان ومدن أخرى -خلال الأيام الماضية- مظاهرات حاشدة للمطالبة باستعادة جثمان الجازي، بعد أن احتجزته سلطات الاحتلال عقب استشهاده.