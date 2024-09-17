شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس ورام الله

وطن: أعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الأربعاء 18/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

قرية رافات , عرابي للسيارات والمجاورين , مجمع الاتحاد والمجاورين , ساندكو لمواد البناء والمجاورين , كازية الهدى والمجاورين , شركة الفقيه للسيارات والمجاورين , فندق الروكي والمجاورين , فندق الجراند بارك والجراند فيو والمجاورين , مضخة مجاري الماصيون والمجاورين , إسكان الياقوت والمجاورين , مؤسسة ماس والمجاورين , فاكتوري فيتنس والمجاورين , شركة كسارات الطريفي رافات والمجاورين , مصنع مجدي قنديل والمجاورين , جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مضخة المجاري والمجاورين , عمارة البرج – إيفيكو والمجاورين , شركة كيا والمجاورين , كسارة محمد نوح والمجاورين , مستودعات اليونيبال – التوريدات الطبية والمجاورين , وزارة الخارجية والمجاورين , عمارة أبراج هاوس والمجاورين , مبنى الاستخبارات العسكرية والمجاورين , مباني الأمن الوطني ومجمع السلام والمجاورين , كرارة للرخام والجرانيت والمجاورين , الأمريكية للأثاث والمجاورين , أوراستل للأثاث والمجاورين.



وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.