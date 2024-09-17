الاتحاد العام للمرأة يستنكر اعتقال الاحتلال قيادات وطنية نسائية

رام الله – وطن: استنكر الاتحاد العام للمرأة، اعتقال المناضلات عبلة سعدات عضو المجلس الإداري في الاتحاد وزوجة القائد الأسير احمد سعدات والقائدة الوطنية والنسوية تحرير جابر والطالبة الجامعية دعاء القاضي وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة رام الله ومداهمة بيوتهن بشكل وحشي واقتيادهن مكبلات بالقيود امام عيون أبنائهن وعائلاتهن.

واعتبر الاتحاد العام في بيان صحفي صادر عن الامانة العامة وصل لوطن نسخة عنه ان اعتقال الاحتلال للمناضلات الثلاث يندرج في إطار حرب الابادة الشاملة على شعبنا في قطاع غرةً وتطبيق خطة الحسم في الضفة الغربية لتقويض ممكنات اقامة دولة فلسطينية مستقلة وبسط سيادتها، مؤكدا ان سياسة العقاب الجماعي المتبعة منهجيا من قبل الاحتلال قد فشلت في تركيع شعبنا وفي كي وعيه وثنيه عن حقه المشروع بموجب الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال.

ونوه الاتحاد ان الظروف التي يعيشها الاسرى عامة والأسيرات خاصة غير مسبوقة حيث تصعد ادارة السجون من سياساتها القمعية وإجراءاتها ضد الأسيرات من خلال التعذيب والعزل ومنع الطعام والشراب والمواد الصحية ومياه الاستحمام من اجل اذلال الأسيرات وإخضاعهن لتعليماته المتعارضة مع المنظومة القانونية الدولية وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حقوق أسرى الحروب وهم ما يشهد عليه معتقل سديه تيمان.

وطالب الاتحاد العام بالإفراج الفوري عن الأسيرات عبلة سعدات وتحرير جابر ودعاء القاضي وعن جميع الأسيرات، من بينهم الاسيرة خالدة جرار مطالبا برفع الإجراءات التعسفية عنها وانهاء عزلها في زنزانة انفرادية منذ شهر .