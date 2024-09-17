شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس
17.09.2024 11:09 AM
وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
أجزاء من بلدة الرام وتشمل:
محيط دخلة فتوش , محيط مكتب شركة الكهرباء , محيط قاعة القصر العثماني
محيط قاعة الياسمين , محيط طلوع الغاز القديم , محيط حارة الشوامرة
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.