شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 18/9/2024 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :



أجزاء من بلدة الرام وتشمل:

محيط دخلة فتوش , محيط مكتب شركة الكهرباء , محيط قاعة القصر العثماني

محيط قاعة الياسمين , محيط طلوع الغاز القديم , محيط حارة الشوامرة

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.