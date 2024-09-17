مستوطنون مسلحون يعتدون على رعاة في الاغوار

رام الله - وطن: اعتدى مستوطنون مسلحون، الثلاثاء، على رعاة أغنام ومنعوهم من الوصول إلى مراعيهم في الأغوار الشمالية.

واعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين على رعاة أغنام في منطقة المالح بالأغوار الشمالية ومنعوهم من الوصول إلى المراعي، بهدف قطع الطريق على السكان ومنعهم من استغلال مواردهم الطبيعية للتضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل.

يذكر أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية في الموقع قبل عدة أسابيع وشرعوا في عملية تضييق على الأهالي.

وتكشف بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تهجير سكان 28 تجمعا بدويا تضم 311 عائلة في الضفة الغربية، جراء اعتداءات المستوطنين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.