خمسة شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفلة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف الاحتلال عدة منازل تعود لعائلات الترتوري، وأبو شوقة، والبطران، في مخيم البريج، وما زال هناك العشرات من العالقين تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى جراء قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي هذه الاثناء، تواصل آليات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف الاحتلال المدفعي حيّي تل الهوا والصبرة جنوب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.