تخذيرات في جيش الاحتلال: التصعيد على لبنان قد يتحول لحرب إقليمية

وطن: حذر مسؤولون بارزون في جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية من خطوات متسارعة تخطط لها حكومة نتنياهو على الجبهة الشمالية مع لبنان، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.

وتأتي هذه التحذيرات حسب وسائل اعلام عبرية في ظل خلافات متصاعدة بين القيادات العسكرية والسياسية حول الإستراتيجية الأمنية المناسبة، فيما يعتقد عسكريون مؤيدون لتوسيع الحرب أن الظروف الحالية تمثل "نافذة فرصة" لتغيير الوضع الأمني في الشمال، بينما يدعو آخرون إلى البحث عن حلول سياسية لتجنب تصعيد أكبر.

وبحسب محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، فإن مسؤولون كبار في جيش الاحتلال وفي الأجهزة الأمنية يحذرون من "خطوات متسرعة تخطط لها حكومة نتنياهو في الشمال". وفقًا لأحد المسؤولين، "من جهة، هذه الخطوات تنطوي على خطر ملموس للغاية لتفجير حرب شاملة - ليس فقط على الحدود مع لبنان، بل في المنطقة بأكملها. ومن جهة أخرى، لا تضمن إطلاقًا حلاً يسمح لمستوطني الشمال بالعودة إلى منازلهم".

وتتضمن هذه "الخطوات المتسرعة" تصعيدًا كبيرًا ومتعمدًا، بما في ذلك عملية برية داخل لبنان، وفقًا لهؤلاء المسؤولين. وتأتي نتيجة للضغوط المستمرة على حكومة بنيامين نتنياهو في ظل القصف المتواصل على الشمال ومن قبل المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية مع لبنان. "الحكومة تحتاج إلى إظهار أنها تفعل شيئًا، لكن هذا الشيء هو الأكثر خطورة، والأكثر خطأ. إنه تمامًا ما تم تجنبه طوال العام الماضي. بدلاً من حل المشكلة، قد يؤدي إلى تعقيدها بشكل أكبر".

وأضاف المسؤول: "حكومة نتنياهو تريد الآن دفع الجيش إلى مواجهة مع حزب الله، التي من المحتمل أن تتحول إلى حرب شاملة، وكل ذلك للوصول إلى نفس النقطة التي كان من الممكن الوصول إليها دون استخدام الوسائل العنيفة: موافقة نصر الله على اتفاق سياسي يسمح بعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم. لو تم التوصل إلى صفقة أسرى، وتم تعليق الحرب في غزة مؤقتًا، لكان من المرجح جدًا التوصل إلى اتفاق أيضًا في الشمال".

ولفت التقرير إلى أنه "خلال الأشهر الأخيرة، دعم جيش الاحتلال وغالانت التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى الأسرى تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب من غزة، مما يسمح للجيش بالتركيز على الشمال. وأطلق وزير الأمن على ذلك تقاطع التسوية أو المواجهة، ويعتقد معظم ضباط هيئة الأركان العامة أن الانتهاء من جبهة غزة، ولو مؤقتًا، سيتيح فرصة مناسبة للعملية السياسية التي يقودها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، والتي لم يكن من الممكن التقدم فيها بسبب شرط نصر الله الصارم بعدم مناقشة وقف إطلاق النار إلا بعد إنهاء الحرب على غزة".

هليفي يرى أن الحل يكمن في صفقة تبادل أسرى

واعتبر بيرغمان أن هذه المواجهة بين السياسيين والعسكريين تحصل لأول مرة خلال الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أصوات في الجيش تؤيد شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله - جوا وبرا، وهذه الأصوات تشمل قائد سلاح الجو وقائد القيادة الشمالية إلى جانب قادة كبار على الجبهة الشمالية. ولكن الآخرين، وهم الأغلبية، بما فيهم رئيس الأركان، هرتسي هليفي، "يعتقدون أن هذا التحرك سيكون خاطئًا في الوقت الحالي، ولن يؤدي بالضرورة إلى عودة المستوطنين إلى منازلهم، ويتضمن خطرًا كبيرًا جدًا بالتصعيد".

ويرى هليفي أنه "يمكن تحقيق ذلك بإحدى طريقتين: إما صفقة لاستعادة الأسرى وبدء مفاوضات لاتفاق سياسي مع حزب الله، أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق، القيام بعملية عسكرية يتبعها اتفاق سياسي". وفي كلتا الحالتين، وفقًا لهليفي، "سنصل في النهاية إلى نفس النقطة: الحاجة إلى تسوية سياسية، حيث يبتعد حزب الله عن المنطقة الحدودية مع وضع آليات مراقبة وإنفاذ لضمان ذلك. ولكن الخيار الثاني يخلق أيضًا حالة من عدم اليقين حول ما إذا كانت العملية العسكرية ستؤدي بالفعل إلى اتفاق أو ستؤدي إلى تصعيد".

وبحسب بيرغمان، فإن كبار المسؤولين العسكريين يعتقدون أن الخطة العملياتية الإسرائيلية الحالية التي تهدف إلى فرض اتفاق سياسي على حزب الله، "مليئة بالثغرات وخطيرة جدًا، وتنطوي على احتمال كبير لتدهور خطير".