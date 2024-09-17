"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال

وطن: أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ردا على استهداف القرى والمنازل في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.‏

كما أعلن الحزب انه بعد "رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 ‏بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر.‏"

كما أعلن عن "استهدف ‏‎مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".