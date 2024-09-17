سلطات الاحتلال سلمت الأردن جثمان منفذ عملية الكرامة ماهر الجازي

وطن: سلمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء الأردن جثمان الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين من موظفي الأمن بالمعبر.

وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية "كان-ريشت بيت"، بأن سلطات الاحتلال سلمت الأردن، في الساعة الأولى من فجر الثلاثاء، جثمان ماهر جازي، الذي نفذ عملية إطلاق النار على معبر الكرامة (اللنبي) على الحدود الفلسطينية الأردنية الأسبوع الماضي.

وبحسب الإذاعة، فإن أجهزة الاحتلال الأمنية أرجئت إعادة جثمان منفذ عملية إطلاق النار بناء على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي.

ولكن بسبب الضغط الشديد من الأردنيين، وتحديدا من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، في أعقاب المظاهرات العاصفة في المملكة الهاشمية، قرروا في "إسرائيل" إعادة الجثمان إلى الأردنيين.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "على عكس جثث الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات مسلحة، حيث يوجد لها قيمة، في صفقات إطلاق سراح الرهائن، فإن جثة الأردني منفذ عملية إطلاق النار في المعبر ليس لها أي أهمية للمستقبل، لذلك تقرر إعادتها، للحفاظ على نوعية العلاقات الأمنية بين إسرائيل والأردن".

بدورها قالت الخارجية الأردنية: "جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي (منفذ عملية معبر اللنبي)، ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه، والجهود مستمرة للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين لدى إسرائيل، جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي"..