الاحتلال يعتقل أربعة شبان من مخيم بلاطة ومادما في نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرية مادما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، واعتقلت منها ثلاثة شبان وهم: يزن اشتية، واحمد علي الشافعي، واحمد كايد حشاش.

واوضحت مصادر أخرى ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت منه الشاب سليمان معروف.