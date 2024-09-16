طوفان الأقصى في اليوم 347.. الاحتلال يواصل حربه على القطاع والشهداء اكثر من 41 الفا

وطن:دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ347، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصل الاحتلال قصف مناطق عدة حيث نفّذ مجزرة بشعة باستهداف منزل مأهول لعائلة القصاص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال ونساء.

فيما نفذت طائرات الاحتلال، غارة جوية عنيفة استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، وسمع دوي انفجار كبير ناجم عن عملية نسف نفذها جيش الاحتلال في منطقة التوغل جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و226 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و413 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ347: