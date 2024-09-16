6 شهداء في قصف للاحتلال استهدف شمال ووسط قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب أبراج "الندى" شمال قطاع غزة، بحسب مصادر محلية.

كما استهدف الطيران الحربي التابع للاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

كذلك، أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال محيط برج الأندلس شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.