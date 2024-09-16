إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، على عدد من المواطنين بالضرب في منطقة "جورة الجمل" الواقعة جنوب شرق يطا، جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداء أسفر عن إصابة مواطنة من عائلة أبو ملش بجروح ورضوض، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال على عدد من المركبات في منطقة "الفخاري" بقرية الكرمل، واعتقلت المواطن محمد الهريني من مسافر يطا أثناء محاولته التصدي للمستوطنين الذين حاولوا الاستيلاء على أرضه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حاتم مخامرة واستولت على جراره الزراعي بعد أن اعتدت عليه وعلى نجله علي، قرب مدخل الكرمل- التوانة في مسافر يطا.