الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله ويصيب مواطنين بالاختناق في الخليل

وطن: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب، اليوم الإثنين، على شاب أثناء مروره في منطقة وادي أبو القمرة ببلدة دورا جنوب الخليل، قبل أن تعتقله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب شريف الشريف، واعتقلته واقتادته إلى داخل البرج العسكري المقام عند مثلث الفوار.

من جانبه، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، ما تسبب بإصابة شاب بقنبلة غاز بشكل مباشر، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

كما احتجزت قوات الاحتلال مضخة باطون في قرية الطبقة ببلدة دورا، ونقلتها إلى البرج العسكري المقام على أراضي بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.