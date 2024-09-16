تشييع جثمان الشهيد أحمد ازقيلي في جنين

وطن: شيعت جماهير شعبنا في جنين، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أحمد عمر ازقيلي، الذي ارتقى ظهر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل حوالي شهر.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في المسجد الكبير بمدينة جنين، ثم انطلق موكب التشييع إلى منزل ذويه في الحي الشرقي لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وجابت جنازة الشهيد شوارع مدينة جنين، ردد المشيعون خلالها هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

وكان ازقيلي قد أصيب برصاص قناص إسرائيلي في الحي الشرقي من مدينة جنين في الخامس من آب الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا ووصفت إصابته بالخطيرة وقد أعلن عن استشهاده ظهر اليوم.

يذكر أن مدينة جنين تتعرض لاقتحامات جيش الاحتلال بشكل متكرر منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وكان آخرها العدوان في الثامن والعشرين من آب الماضي الذي استمر لعشرة أيام واستشهد خلاله 21 مواطنا.