الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، المواطن المقدسي رامي موسى حجازي على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال أجبرت حجازي على هدم منزله قيد الإنشاء، الذي يعدّه لتزويج نجله فيه، بحجة البناء دون ترخيص.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.