السنوار في رسالة للحوثي: المقاومة بخير وتحضر نفسها لمعركة استنزاف وستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية

رام الله - وطن: وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار رسالة الى زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي اليوم الأثنين.

وأكد السنوار ان المقاومة بخير وما ينشره العدو من أخبار ومعلومات يأتي في اطار الحرب النفسية، مضيفا ان المقاومة تحضر نفسها لمعركة استنزاف وستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية.

وقال السنوار في رسالته للحوثي إن "عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة".

وشكر السنوار "أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وارادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم، وبارك "وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض.".

وقال السنوار في رسالته للحوثي "وصول صواريخكم سيفشل خطط الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة وسيجعلها أكثر تأثيرا في حسم المعركة"

وأضاف "إن شعبنا الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع وهو ما يتطلب من الأمة مساندتها".

وتابع السنوار "إن تضافر جهودنا مع المقاومة في اليمن ولبنان والعراق سيلحق الهزيمة بالعدو بدحره عن وطننا بإذن الله".