إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم الاثنين، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت بشكل مكثف، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. وقدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا.

كما أضاف المصدر أن جنود الاحتلال قاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها بشكل دقيق، بالإضافة إلى التدقيق في هويات المواطنين الذين كانوا في المنطقة.

وتشهد بلدة الخضر في الآونة الأخيرة تصعيدًا واضحًا في اقتحامات قوات الاحتلال، حيث تتكرر حالات إطلاق قنابل الغاز والصوت، بالإضافة إلى إقامة الحواجز العسكرية في مناطق مختلفة من البلدة.