ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال بيت حانون

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر، باستشهاد المواطنين الثلاثة "كمال المدهون، وحسين أبو جراد، ومجد الشامي"، جراء تعرضهم لقصف الاحتلال المدفعي في محيط منطقة عزبة بيت حانون، وجرى نقلهم الى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 41 ألفا و226، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 95 ألفا و413، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.