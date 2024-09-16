مستوطنون يعتدون على الطلبة والمعلمين بمدرسة شمال غرب أريحا

رام الله - وطن: اعتدى مستوطنون ، الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة شمال غرب مدينة أريحا.

وهاجم مستوطنون تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم بالقوة، وحالة من الذعر والخوف سادت بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال.

وأظهرت مقاطع مصورة مشاهد توثق هجوم المستوطنين على المدرسة، واعتداءاتهم على الطلاب والمعلمين.

إلى ذلك، وصلت قوات الاحتلال إلى المكان بعد اعتداء المستوطنين على الطلبة والمعلمين، واعتقلوا مدير المدرسة، وأحد أهالي الطلبة.

فيما قال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع سبع إصابات اعتداء بالضرب من المستوطنين، وتم نقلهم للمستشفى، بينها 4 معلمات.