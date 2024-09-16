اكتتابات جديدة جديرة بالمشاركة بدلاً من الاستثمار بعملة بيتكوين المُعرّضة للانخفاض بنسبة 20%

تسود حالةٌ من القلق وانعدام اليقين ضمن أسواق الكريبتو مع توقع مُحللين انخفاض سعر عملة بيتكوين بنسبة 20% استناداً إلى قرار الفائدة المرتقب من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فبرغم زخمها الإيجابي الأخير، يتوقع محللون أن يتسبّب خفض معدلات الفائدة بتقلباتٍ في سعر عملة BTC.



وعليه، يتوقع مستثمرون ومتداولون كثرٌ أن يهوي سعر بيتكوين لما بين 40,000$ و50,000$؛ ومع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 17-18 أيلول/سبتمبر الجاري، يستعدّ الكثيرون للمرور بفترة مضطربةٍ، لذا يتجه المستثمرون حالياً لاستكشاف اكتتابات عملاتٍ جديدة واعدة بحثاً عن فرص جديدة قد توفر لهم عوائد مجزية.



في هذه المقالة، سنتناول بشكلٍ مفصّلٍ أبرز هذه العملات الجديدة لمساعدتكم في التعرّف على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يجدرُ بكم استغلالها الآن.

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Pepe Unchained: مشروع جديد يوفر شبكة تمثل حلاً مميزاً من الطبقة الثانية في فئة عملات الميم

لفت مشروع PEPU انتباه المتداولين والمحللين على حدٍّ سواء، إذ يسعى لتطوير حل توسّع من الطبقة الثانية على بلوكتشين إيثيريوم مصمّم خصيصاً لمعالجة المشكلات الملازمة لإيثيريوم مثل بطء معالجة المعاملات وارتفاع تكلفتها (رسوم الغاز).



ومن المثير للاهتمام أن فريق المشروع يشير إلى أن شبكة حلوله من الطبقة الثانية ستكون أسرع بمقدار 100 مرّة مقارنةً ببلوكتشين إيثيريوم، لتتم معالجة المعاملات بشكلٍ فوري وبتكلفةٍ أقل، فيما لن يحل بلوكتشين Pepe Unchained محل إيثيريوم، وإنما يهدف إلى توفير جسر عبر شبكته على بلوكتشين إيثيريوم.

فحتى الآن، نجح اكتتاب Pepe Unchained بجمع تمويلٍ قيمته 12 مليون دولار، حيث تباع عملته PEPU حالياً بسعر 0.0094982$. وإذا ما اشتريتموها الآن، ستحصلون على عوائد رهن سنويةٍ بنسبةٍ تتجاوز 150%، وسط إشادة Claybro -محلل الكريبتو المعروف بترشيحاته للمشاريع الواعدة- بعملة PEPU وتوقعه بأن تصبح عملة الميم التالية القادرة على توفير مكاسب تصل إلى 100 ضعف، ونظراً لأجواء الحماسة المحيطة بالمشروع وإمكاناته، يجدر بكم متابعة عملته الأساسية عن كثب لتحقيق عوائد استثماريةٍ مذهلة.



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Crypto All-Stars: منصة رهن مثيرة تشمل كافة عملات الميم

يهدف هذا المشروع لتوفير خدماتٍ غير مسبوقةٍ في قطاع الكريبتو، وقد حقق اكتتاب عملته STARS نجاحاً ملحوظاً بفضل آلية رهنه المبتكرة "MemeVault" التي تتيح لكم رهن أفضل عملات الميم والاستمتاع بكسب عوائد مثيرة من عملته.



دعونا نفكر في الأمر للحظة! لديكم فرصةٌ لرهن عملاتكم المفضلة -كعملات دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وفلوكي إينو (Floki Inu-FLOKI)- عبر MemeVault والاستمتاع بكسب قدر من عملة STARS. أما إذا كنتم أحد مالكيها، فيمكنكم كسب كمياتٍ إضافيةٍ منها، ما يجعلها فرصةً مثيرةً ومجزيةً للمستثمرين.



ورغم أنه لم يتم إطلاق MemeVault بعد، يمكن للمستثمرين المشاركين في الاكتتاب رهن مشترياتهم من عملة STARS والاستمتاع بكسب عائد سنويّ مذهلٍ بنسبةٍ تتجاوز 1,000%، حيث تم تخصيص 25% من معروضها لتوزيع عوائد الرهن، ما سيُشجّع المستثمرين على رهن عملاتهم لجني عوائد إضافية.

وقد نجح اكتتاب عملة PEPU -التي تباع بسعر مخفض قدره 0.0014248$- باجتذاب استثماراتٍ ضخمةٍ حاصداً قرابة المليون دولار، كما تعزّزت الثقة في المشروع بعد خضوع العقد الذكي الخاص بعملته الأساسية للتدقيق من قِبَل Coinsult وSolidProof لضمان أمانه وموثوقيته؛ فلا تدعوا الفرصة تفوتكم، وبادروا إلى شراء عملة PEPU قبل ارتفاع سعرها.



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Shiba Shootout: منصة تجمع بين طرافة عملات الميم وطابع الغرب الجامح باستخدامات وظيفية مبتكرة

يُعد Shiba Shootout أحد المشاريع البارزة في القطاع بفضل مزجه بين الحس الفكاهي لإرث الغرب الجامح ومزايا تقنية البلوكتشين، فقد حقق مؤخراً نجاحاً مدوّياً ونجَح اكتتاب عملته SHIBASHOOT بجمع أكثرَ من مليون دولار، فضلاً عن إطلاق لعبته المثيرة Shiba Sharpshooter من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E).



وتتوافر لعبته المثيرة -التي تجمع بين شخصية كلب شيبا إينو الشهيرة وسمات الغرب الجامح- حالياً على متجري التطبيقات جوجل بلاي وApple Store، موفرةً للاعبين إمكانية كسب مكافآتٍ من عملة SHIBASHOOT عند فوزهم بنزالات رعاة البقر، ما لفتَ أنظار المتحمّسين للقطاع ومحبّي عملات الميم.



كذلك يوفر المشروع استخداماتٍ وظيفيةً مبتكرةً لعملته من أجل دعم استدامتها وتنامي قيمتها، حيث تتوفر عبرَها آلية الرهن "Cactus staking" التي توفرعائداً سنوياً بنسبةٍ تتجاوز 800%، فضلاً عن توزيع مكافآت سحب اليانصيب Lucky Lasso Lottery الخاص بالعملة منها، ومكافآت برنامج الإحالة (Posse Rewards) البالغة نسبتها 5%؛ ما يدعم تفاعل المجتمع.



ونظراً لهذه التطوّرات ونجاح اكتتابها منقطع المظير، تبدو Shiba Shootout مهيأةً لتحقيق نموّ مذهل. لذا، يجدر بكم التحرك سريعاً للمشاركة في هذا المشروع الواعد من أجل تعظيم أرباحكم المستقبلية.



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MGMES - Meme Games: عملة الميم شبه الرسمية للأولمبياد والمهيّأة للإدراج في المنصات

يوشك أولمبياد 2024 على الانتهاء وسط سَعي مطوّري عملات الميم للاستفادة من الهوس المحيط بها، ومن اللافت أن MGMES برزت كعملةٍ شبه رسميةٍ لهذا الحدث العالمي، وبفضل مزجه بين الألعاب المثيرة والفكاهة، استحوَذ اكتتابها على انتباه جميع المستثمرين، حيث جمع اكتتاب عملته الأساسية ما يزيد على 450,000$ حتى الآن.



ويتضمّن نهج المشروع الفريد سباقَ جري افتراضي لمسافة 169 متراً، تتنافس فيه شخصيات عملات الميم المفضلة لديكم كرياضيين، وتزيد هذه الشخصيات من طرافة المشروع وشهرته، وتخلق رابطاً بينه وبين لحظات ألعاب أولمبياد باريس المثيرة. ومن المثير للاهتمام أيضاً أن الشخصية الرياضية الفائزة ستوفر مكافأةً بنسبة 25% لمن يراهن عليها، ما أثار حماسة محبي عملات الميم؛ ونظراً لتخطي نسبة عوائد رهنها المثيرة 400%، تُواصل Meme Games تغريداتها خارج السرب.



وبالنسبة لبياناتها الاقتصادية، تفخر عملة MGMES بمعروضها الكلي البالغ 2.024 مليار عملةٍ، تم تخصيص نسبة 38% منها للاكتتاب إلى جانب مخصّصاتٍ ضخمةٍ بنسب: 17.7% لتطوير المشروع، و10% لتوزيع عوائد الرهن، و9.30% لمكافآت الألعاب، و10% للسيولة، و15% للتسويق. كذلك يشعر محللون آخرون بتفاؤلٍ بالغ حيال إمكانات المشروع، حيث أشار موقعا Cryptonews و99Bitcoins إلى أن عملة MGMES يمكنها توفير عوائدَ تصل إلى 100 ضعف.



ومع استعداد المشروع لإدراج عملته للمرة الأولى في المنصات المختلفة، فمن المنتظر أن تزداد استخدامات عملته الوظيفية مع إمكانية تحقيقها مكاسب هائلةً بعد الأولمبياد. وفي ضوء إستراتيجيته المرتبطة بعملات الميم وقطاع الألعاب، يمكن للمستثمرين التأكد من شيء واحد هوَ إمكانية تضاعف أرباحهم؛ فسارعوا لاغتنام الفرصة واستفيدوا من شهرة المشروع الواسعة وبادروا إلى شراء عملته MGMES قبل انتهاء الاكتتاب.



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PawFury: منصة واعدة لعملات الميم تتمتع بمزايا مذهلة

أحدث مشروع PawFury (وعملته PAW) ضجّةً هائلةً في أوساط الكريبتو، حيث جمَع أكثرَ من 6 ملايين دولار خلال أشهر اكتتابه، وجذبَ نجاحه السريع انتباه المستثمرين، ما يجعل من عملته مرشّحاً محتملاً كي تصبح عملة الميم القادرة على توفير عوائد تصل إلى 100 ضعف؛ فما الذي يميّزها عن سواها من العملات؟



ويمتاز المشروع ببيانات عملته الاقتصادية الانكماشية، ونموذج ألعابه المثير من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)، ومتجرٍ حصريّ للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ما زاد من الطلب على عملته خلال مدة قصيرة. ويمكن للمستثمرين الاستمتاع بسعر عملته المنخفض البالغ 0.01546$ وكسب عوائد الرهن المثيرة، كما يعمل الفريق على تطوير محفظة PawWallet التي ستكون متوافقةً مع عدة نظم بلوكتشين وستوفر حلولاً فريدة.



يُشار إلى أن مشروع PawFury نجَحَ بتكوين مجتمع هائلٍ يفوق قوامه 100,000 مالكٍ لعملة PAW، ما يبرز ثقة المستثمرين؛ فإذا ما فاتتكم فرص استثماريةٌ ضخمةٌ في السابق، فاستعدوا لتعظيم أرباحكم مع PawFury عندما يتم إدراجها في منصات التداول قريباً، واغتنموا هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة.



استثمروا في أفضل اكتتابات العملات الواعدة وحققوا مكاسب مستقبلية مذهلة

مع توقع مواجهة عملة بيتكوين تقلباتٍ شديدةً خلال الفترة القادمة، يتضح جلياً ضرورة استكشاف فرص استثماريةٍ بديلة. ولحسن الحظ، تتناول هذه المقالة مجموعةً من أبرز اكتتابات العملات الجديدة التي يمكنها توفير عوائد ضخمة.



فمن الحكمة أن تقوموا بتنويع أصول حقيبتكم الاستثمارية عبر اكتتابات عملاتٍ واعدة وسط الاضطرابات المرتقبة داخل القطاع، وأن تسعوا لتحقيق المكاسب والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع؛ فلا تدعوا الفرصة تفوتكم لتعظيم أرباحكم عبر الخيارات المثيرة المتوفرة حالياً، وصولاً للاستمتاع بالحرية المالية.