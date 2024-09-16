إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

وطن: أصيب شاب، ظهر اليوم الاثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر صحفي، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم، تخللها اطلاق قنابل الصوت، والغاز السام.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة مواطنين صباح اليوم أثناء عملية الاقتحام، وهم: عبد الفتاح أحمد محمد قراقع (19 عاما)، وعمار ادريس محمد قراقع (17 عاما)، وسيف فادي إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.