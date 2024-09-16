نشاط الحيتان يقف وراء نجاح مشروع حل الطبقة الثانية الجديد Pepe Unchained بجمع 12.3 مليون دولار خلال الطرح الأولي

يتزاحم حيتان الكريبتو حالياً للاستثمار بعملة مشروع Pepe Unchained الواعدة (PEPU)، ما تسبّب بتجاوز حصيلة اكتتابها علامة 12.3 مليون دولار، الأمر الذي يجعلها إحدى أفضل عملات الميم للشراء خلال شهر أيلول/سبتمبر؛ فبالرغم من هيمنة عملات الميم ذات شعار الكلاب على السوق، سرعان ما نجحت Pepe Unchained بلفت أنظار محبي المخاطرة في عالم الكريبتو.



والآن، دعونا نتعمّق في أسباب اعتبار Pepe Unchained استثماراً جيداً حتى خلال موجة التراجعات الحالية.

اهتمام الحيتان بالمشاركة في اكتتاب Pepe Unchained يقف وراء نجاحه الهائل

تستعد أسواق عملات الميم لانتعاشةٍ وشيكة، لذا بدأ كبار المستثمرين بتجهيز مراكزهم، حيث ينجذبون حالياً إلى عملات الميم الجديدة بسبب قيمتها السوقية المتواضعة وإمكانية تحقيقها عوائدَ هائلة، وتأتي في مقدمتها حالياً عملة PEPU التي نجَح اكتتابها بجمع أكثر من 12.3 مليون دولار وسط تهافت الحيتان للمشاركة فيه منذ مراحله الأولى، حيث يرى الكثير من كبار المتداولين أنّ عملة PEPU ستكون عملة الميم المنتظرة بفضل ميزاتها الفريدة وشبكتها الموفرة لحل توسّع جديدٍ من الطبقة الثانية واهتمام الحيتان اللافت بها.



فوسط استعداد الحيتان لاستئناف السوق موجة ارتفاعات دورته الصاعدة الحالية، يزداد الطلب على العملات المشابهة لـ Pepe Unchained، إذ غالباً ما تحقق مشاريع واعدةٌ كهذه ذات قيمةٍ إجماليةٍ متواضعةٍ عوائد ضخمةً تصل أحياناً إلى 100 ضعف.



https://x.com/pepe_unchained/status/1831581742962204694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831581742962204694%7Ctwgr%5Ef4d42c4c9639f12d712a53afc8f8aaa5b5ddc532%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freadwrite.com%2Fwhale-activity-fuels-12-3-million-raised-for-pepe-unchained-layer-2-ico%2F



يوماً بعد يوم، يكتسب اكتتاب عملة PEPU زخماً إضافياً مع استمرار المستثمرين -بمن فيهم الحيتان- بالمشاركة فيه، فقد قام زوجٌ من الحيتان مؤخراً بشراء عملات PEPU بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 34 عملة إيثيريوم (ETH)، ما يشير إلى مدى ثقتهم بإمكاناتها الهائلة؛ وأظهر تحليل البيانات على البلوكتشين مبادرة أحد الحيتان إلى شراء ما قيمته 23.4 عملة ETH من عملة PEPU، وقيام آخر بمبادلة 10.8 عملة ETH مقابل PEPU، ما يدل على مسارعة كبار المستثمرين لاستغلال فرصة الاكتتاب وشراء عملة PEPU لاعتقادهم أنها قد تحقق نجاحاً باهراً في عالم عملات الميم.



في ذات السياق، لا تزال الفرصة سانحةً أمام الراغبين بالاستثمار المبكر في عملة PEPU، حيث يمكن شراؤها خلال اكتتابها الجاري حالياً بسعر مخفض قدره 0.0095743$ باستخدام عملة إيثيريوم (ETH) أو بينانس (BNB) أو تيثر (USDT)، أو شراء عملة PEPU بالفيزا والماستركارد. ويمكنكم أيضاً البقاء على اطلاع دائم بمستجدات المشروع من خلال متابعة حساب Pepe Unchained على منصة X والانضمام إلى قناته على تيليجرام.



ما هي دوافع الإثارة المحيطة بـ Pepe Unchained؟

يواصل نجاح اكتتاب Pepe Unchained إثارة حماسة المستثمرين، خصوصاً لسيره عكس التيار الهابط الذي تعاني منه العملات الرقمية البارزة، لكنَّ هذا الطلب الكبير لا يُعَد مفاجئاً، حيث تتميز Pepe Unchained بكونها إحدى العملات القليلة التي تستعد لإطلاق حل الطبقة الثانية الخاص بها، وقد لفتت هذه الميزة انتباه الكثيرين وجعلتها إحدى أفضل العملات الرقمية للاستثمار اليوم.



فغالبية عملات الميم الشهيرة حالياً قائمةٌ على بلوكتشين الطبقة الأولى إيثيريوم المعروفة بازدحام شبكة معاملاتها ورسومها المرتفعة، وقد أعاقت هذه المشاكل تجربة المستخدم ومنعت فئة عملات الميم من بلوغ آفاق إمكاناتها الكاملة.



لذا، تستهدف Pepe Unchained تغيير هذا الواقع باعتبارها أولى عملات الميم الموفّرة لحل توسّع من الطبقة الثانية يخصّها؛ فبينما تسعى للاستفادة من رواج عملات الميم التي تحمل شعار الضفدع بيبي، فإنها توفر أيضاً حلولاً لمعوقاتٍ رئيسيةٍ في قطاع الكريبتو من خلال خفض تكلفة المعاملات ومُعالجتها بشكلٍ أسرَع وأكثرَ كفاءة.

وتتمتّع عملة Pepe Unchained بقصةٍ تزيد من جاذبيتها، حيث تروي قصة عملة بيبي عالقةٍ في نظام تقنيّ من الطبقة الأولى يُعاني من البطء، لكنّها تحرّرت منه في النهاية وتسعى لإنشاء نظام متكاملٍ أفضل تحت مسمى "Pepe Unchained"، وبالتالي فإنها أكثرُ بكثير من مجرّد عملة ميم تقليدية؛ إنها مشروعٌ تم تصميمه لتحسين الخدمات الوظيفية وحل مشكلة قابلية التوسع التي يواجهها المستثمرون.



وبالإضافة إلى توفير حلٍّ خاصّ بها من الطبقة الثانية، يوفر مشروع Pepe Unchained أيضاً آلية رهنٍ مثيرة، حيث يمكن لأوائل مستثمريها رهنُها ضمن مجمّعات السيولة والاستمتاع بكسب دخلٍ دون عناء، حيث تم رهن أكثر من 969 مليون عملة PEPU حتى الآن لقاء عوائد رهنٍ تبلغ نسبتها السنوية حالياً 165%.



بالإضافة إلى ذلك، تم تدقيق العقد الذكي للعملة من قبل Coinsult وSolidProof لمراجعة عوامل الأمان على البلوكتشين؛ وقد ساهمت عمليات التدقيق هذه والتغطية التي حظيت بها في أهم مواقع الكريبتو الإخبارية -مثل NewsBTC وCryptopolitan وCointelegraph- بترسيخ مصداقيتها بين المستثمرين المُحتملين.



هل تمتلك Pepe Unchained ما يؤهلها لتصبحَ أفضل عملات الميم ذات شعار الضفدع؟

هنالك طلبٌ كبيرٌ حالياً على عملات الميم التي تحمل شعار الضفدع نظراً لسعي المتداولين الجدد في السوق للاستثمار بعملةٍ يمكنها تكرار نجاحات عملة بيبي (PEPE)، وقد شهدت عملات الميم الأخرى ذات الشعار المشابه -كعملات PEIPEI وPONKE وPEPECOIN- نمواً لافتاً، لكنّ Pepe Unchained تتفرّد بميزاتها الفريدة المتمثلة بحل توسّع خاصٍ بها وعوائد رهن مجزيةٍ وبياناتٍ اقتصاديةٍ قوية.



لذا، يتوقع بعض المحللين أن تصبح عملة PEPU من أهمّ البدائل الاستثمارية لعملة PEPE، فقد تتمكن من النمو بمقدارٍ يصل إلى 100 ضعفٍ، كما حظيت العملة بدعم أهم محللي الكريبتو على اليوتيوب من أمثال ClayBro وJacob Bury وCrypto Boy الذين يتوقعون لعملة PEPU أن تصبحَ أفضل عملات الميم التي تحمِل شعار الضفدع.



ومع اقتراب إطلاقِها رسمياً، وصل اكتتاب PEPU إلى مراحله الأخيرة، ما يعني أن الوقت أصبح محدوداً أمام الراغبين بشراء العملة وفق سعرها المخفض الحالي، ويمكنكم المُشاركة باكتتاب عملة PEPU من خلال زيارة موقعها الرسمي pepeunchained.com.