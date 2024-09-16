العملات الرقمية السبع الجاهزة للارتفاع السعري عام 2024 - ما العملة الرقمية الكبيرة التالية؟

قد يكون التوقيت من أهم العناصر في سوق العملات الرقمية؛ حيث يمكن لشراء العملة المناسبة في الوقت المناسب أن يحقق أرباحاً كبيرة، وتُعتبر بيبي (Pepe-PEPE) مثالاً جيداً على هذا، حيث ارتفع سعرها بمعدل 7,000% خلال 3 أسابيع من إطلاقها. سنستكشف في هذا الدليل 7 عملات رقمية قد يرتفع سعرها بشكلٍ كبير في عام 2024، تابعوا القراءة لمساعدتكم في العثور على العملة الرقمية التي سيرتفع سعرها بمقدار 100 ضعف.

العملات الرقمية المرجّحة لتحقيق ارتفاع كبير في سعرها

وفقاً للمحللين، يمكن أن تكون العملة الرقمية التالية التي تحقق انفجاراً سعرياً جزءاً من هذه القائمة:

تحليلٌ حول العملات الرقمية المرجّحة للارتفاع السعري

قمنا باختبار العديد من العملات الرقمية المؤهلة للنموّ القوي في المستقبل، وسنقدم الآن تحليلاً مفصّلاً لكلٍّ من العملات الرقمية المختارة.

Pepe Unchained - عملة ميم على الطبقة الثانية من إيثيريوم (Ethereum).

مشروع Pepe Unchained (PEPU) يتميز بعملة ميم على الطبقة الثانية من إيثيريوم (Ethereum) ومكافآت رهنٍ عاليةٍ وتخفيضاتٍ على رسوم تشغيل الغاز ومعاملاتٍ سريعة، وقد جمعت PEPU أكثر من 8.8 مليون دولار منذ بدء اكتتابها مؤخراً، واكتسبت العملة شعبيةً سريعةً بجمعها لجاذبية عملية الميم بيبي (Pepe-PEPE) مع مزايا تكنولوجيا الطبقة الثانية.

وتفيد هذه التركيبة بخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مكافآت الرهن التي تصل حالياً إلى 220% سنوياً، كما تزيد سرعة تنفيذ المعاملات من الطلب على العملة وتُهيئها لنمو كبير عقب الإدراج في منصات التداول؛ ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل بقراءة الورقة البيضاء للمشروع والانضمام إلى قناة تيليجرام الخاصة به.

يمكنكم زيارة موقع Pepe Unchained من هنا

2. Crypto All-Stars - ارهنوا عملات الميم المفضلة لديكم في خزنة الصور الطريفة واحصلوا على المكافآت.

قد يكون STARS مشروع الكريبتو الكبير القادم الذي يمكن أن يحلق عالياً في عام 2024، ويهدف لجمع متداولي ومستثمري عملات الميم في مكانٍ واحد ورهن عملاتهم ضمن خزنة الصور الطريفة (MemeVault) لكسب عملات STARS، ويجب على المستثمرين امتلاك عملة STARS لزيادة نسبة الربح إلى 3 أضعافٍ أو أكثر، وقد يكون هذا سبب إقبال المستثمرين السريع على الاكتتاب الذي اقترب من 400,000$ خلال بضعة أيامٍ من بدئه.

ويحصل المستثمرون على العملات بسعرٍ مخفض خلال الاكتتاب إلى جانب مكافآت رهن سخيةٍ على شكل نسبة ربحٍ سنويةٍ تزيد على 4,000% (لكنها ستنخفض تدريجياً مع زيادة عدد المشاركين في الرهن ما يمنح المستثمرين الأوائل أفضل الأرباح)، ويضم المعروض الكلي 42 مليار عملة تم تخصيص 20% منها للاكتتاب و25% لمكافآت الرهن، كما خضعت العملة للتدقيق من قبل Coinsult وSolidProof ما يمنح المستثمرين راحة البال؛ ويمكنكم متابعة Crypto All-Stars على منصة X (تويتر سابقاً) والانضمام إلى قناة تيليجرام لمتابعة آخر التحديثات، أو زيارة دليلنا حول كيفية شراء Crypto All-Stars.

يمكنكم زيارة Crypto All-Stars من هنا

3. Base Dawgz - عملة ميم تعمل على عدة شبكاتٍ وتقدم مكافآتٍ للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي جمعت 2.5 مليون دولار.

تحتل DAWGZ المركز التالي في قائمتنا بفضل الجمع بين متعة عملات الميم والقدرة على التنقل بين الشبكات، حيث تستخدمُ شخصية العملة تقنيات Wormhole وBridge للقفز بين 5 شبكاتٍ مختلفةٍ: بيس (Base) وإيثيريوم وبينانس وأفالانش (Avalanche) وسولانا (Solana).



وتسمح شخصية العملة (التي تأخذ شكل كلب شيبا إينو) للمشروع بالاستفادة من شعبية Doge، إذ تبلغ القيمة السوقية لعملات الميم المستوحاة منه 32.4 مليار دولار، وتضم قائمة العملات العشر الأوائل سبعةً من عملات الميم الجديدة تأكيداً على إمكانية نجاح الوافدين الجدد في سوقٍ يبدو للوهلة الأولى مُشبَعاً.

وتُركّز Base Dawgz على التفاعل المجتمعي من خلال حملة التوزيع المجاني، حيث يمكن للمُستخدمين ربط حساب X ومشاركة الصور الطريفة وكسب نقاطٍ قابلةٍ للمبادلة بعملات DAWGZ بعد الاكتتاب؛ كما يُمكّنكم ربط المحفظة والانضمام لبرنامج الإحالة من كسب 10% من قيمة ما يشتريه الصديق الذي تمت إحالته. ولشراء عملات DAWGZ، يجب عليكم زيارة موقع الاكتتاب وربط المحفظة وإتمام عملية الشراء، كما تخطط Base Dawgz لتوفير خيار الرهن للحصول على مكافآتٍ إضافية.

يمكنكم زيارة Base Dawgz من هنا

4. PlayDoge - عملة اللعب من أجل الكسب (P2E) التي جمَع اكتتابها أكثر من 5.7 مليون دولار.

مشروع PlayDoge هو أحد المشاريع المبتكرة التي تحول ميم Doge إلى لعبةِ لعب من أجل الكسب (P2E) يقوم فيها المستخدمون بالاعتناء بكلب شيبا إينو الأليف المرسوم بدقةٍ منخفضةٍ بحيث تشبه ألعاب تاماغوتشي. ويستفيد المشروع بذلك من شهرة صور الكلاب الطريفة التي قادت عملات الميم إلى قيمةٍ سوقيةٍ قدرها 48 مليار دولار، ويستغل الطلب القوي والمستمرّ على هذا النوع من العملات.

وجمعت PlayDoge في اكتتابها أكثر من 5.7 مليون دولار خلال بضعة أشهر، ويبلغ سعر PLAY حالياً 0.002$ ومعروضُها الكلي 9.4 مليار عملة تم تخصيص 50% منها للاكتتاب، كما توفر PlayDoge مكافآت رهنٍ مغريةً بنسبة ربحٍ سنويةٍ تزيد على 85% و72% عند الرهن على شبكتي إيثيريوم وبينانس على التوالي، ويمكنكم متابعة المشروع على X وتيليجرام لمعرفة آخر التحديثات.

وتُعتبر PlayDoge مرشحاً قوياً كي تنمو بشكلٍ هائلٍ في سوق العملات الرقمية بفضل المزيج الفريد بين اللعب والحنين للماضي وثقافة الصور الطريفة المنتشرة.

يمكنكم زيارة PlayDoge من هنا

5. The Meme Games - عملة ميم تقدم مكافآت للاكتتاب في سباقات مستوحاة من الألعاب الأولمبية.

يقوم مشروع الميم المبتكر MGMES باستضافة سباقات شخصيات الميم المفضّلة لديكم، ويمكنكم دخول السباق حصراً عن طريق شراء عملات MGMES أثناء الاكتتاب. يمكنكم اختيار واحدة من الشخصيات في سباق 169 متراً وكسب مكافأة اكتتاب بقيمة 25% في حال انتصار هذه الشخصيّة، وتسمح اللعبة بالمشاركة في السباق مقابل كل شراءٍ لعملات MGMES أثناء الاكتتاب.

وقد حقق المشروع انطلاقةً قويةً وجمَع 118,000$ في أول 24 ساعة، ومن المخطط له إدراج MGMES في منصات التداول اللامركزية يوم 10 أيلول/سبتمبر 2024، ويمكن أن يشهد سعر العملة قفزةً كبيرةً بسبب مكافآت الرهن العالية. نستطيع -في وقت كتابة المقال- رهن عملات MGMES للحصول على نسبة ربحٍ سنويةٍ تزيد على 900%، وسيتم تخصيص 20% من معروض العملة -البالغ 2.024 مليار عملة- على المدى الطويل لأرباح اللعب ومكافآت الرهن، ويمكن لهذه الاستخدامات أن تدفع The Meme Games للتحليق عالياً في عام 2024، كما يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الورقة البيضاء للمشروع وقناة تيليجرام.

يمكنكم زيارة The Meme Games من هنا

6. Shiba Shootout - عملة ميم تعتمد على المجتمع وتبحث عن الشهرة.

تُعتبر Shiba Shootout أحدث العملات الرقمية التي تستعد للصعود بقوة، وتتمحور لعبتها حول مغامرات مارشال شيبا (Marshall Shiba) وفرقته الوفية من قناصي شيبا، وتمنح المستثمرين فرصةً لتحقيق أرباحٍ كبيرة. ويتبع المشروع خطةً بسيطةً تتمثل بتوليد شهرةٍ تسويقيةٍ كبيرة وتحقيق انتشارٍ واسع ومن ثمّ إدراج SHIBASHOOT على منصات كوينبيس (Coinbase) و CoinMarketCapوCoingecko؛ وقد جمَع المشروع بالفعل أكثر من 660,000$ خلال بضعة أشهر ويسير على الطريق الصحيح نحو أهدافه.

وتُعرّف Shiba Shootout بأنها عملة ميم تعتمد على المجتمع مع العديد من الاستخدامات المولّدة للربح، ويمكن للمستثمرين كسب المكافآت مقابل الإحالات وسرد القصص والمشاركة في مسابقات الصور الطريفة، كما يمكن لمالكي عملات SHIBASHOOTER المشاركة في اليانصيب والتصويت على مقترحات الحوكمة ورهن العملات مقابل دخلٍ دون عناء، ويبلغ معروض العملة 2.2 مليار عملةٍ تم تخصيص 35% منها (770 مليون عملةٍ) للاكتتاب الذي يسير بخطى سريعة.

ولشراء العملة، يجب عليكم زيارة موقع الاكتتاب الرسمي وربط محفظتكم واختيار الكمية المرغوب شراؤها ومن ثم النقر على "موافق". ويمكن الدفع بواسطة BNB وETH وUSDT أو الفيزا والماستر كارد؛ كما يمكن متابعة آخر أخبار المشروع وتطوراته عن طريق منصة X. لمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي وقراءة الورقة البيضاء.

يمكنكم زيارة Shiba Shootout من هنا

7. Mega Dice - كازينو الكريبتو الشهير الذي يمكّن مالكي عملة DICE من تلقي أرباح إضافية.

ميجا دايس (Mega Dice-DICE) هو أحد أشهر كازينوهات الكريبتو، ويسجّل شهرياً رهاناتٍ تزيد قيمتها على 50 مليون دولار وأكثر من 10,000 مستخدم نشط يشاركون في أفضل ألعاب المقامرة. ويمكنكم الترشح لجزء من توزيعة 2.2 مليون دولار المجانية عن طريق المشاركة في الألعاب فقط، وقد قام الكازينو مؤخراً بإطلاق اكتتاب عملة DICE الخاصة به، وتكمن فكرتها في منح راهنيها جزءاً من أرباح الكازينو ومكافأة اللاعبين النشطين، وقد تُصبح DICE العملة الرقمية الجديدة الناجحَة بمجرّد انتهاء الاكتتاب وإدراجها في منصات التداول.

كذلك يمكن كسب المكافآت من خلال إحالة المستثمرين إلى الاكتتاب ومن ثم الحصول على 10% من حجم استثمارهم دون سقفٍ محدد، ويتأهل المشاركون في الاكتتاب -من مالكي عملات DICE- لكسب رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) فريدةٍ تمنَحُ مكافآتٍ إضافيةً ومزايا حصرية. ويمكنكم المشاركة في الاكتتاب عن طريق ربط محفظة سولانا أو إيثيريوم والدفع بوساطة BNB وETH وSOL، ومن ثمّ استلام العملات بمجرد انتهاء الاكتتاب.

تستطيعون أيضاً مطالعة الورقة البيضاء لميجا دايس من أجل المزيد من المعلومات، ومتابعة المشروع على منصتي X وتيليجرام لمعرفة آخر أخبار الاكتتاب.

يمكنكم زيارة ميجا دايس من هنا

ما الذي قد يرفع من سعر عملة رقمية ما بشكل كبير؟

قد يرتفع سعر عملة رقمية ما بشكلٍ لافتٍ لعدة أسباب، ويحدث هذا عادةً خلال مدةٍ قصيرة، حيث ارتفعت قيمة عملة بيبي (Pepe-PEPE) -كما أشرنا- بنسبة 7,000% خلال ثلاثة أسابيع فقط، ما أدى لأرباح بقيمة 7,000$ عن كلّ 100$ تم استثمارها فيها.



وقد يساعد فهم أسباب ارتفاع أسعار العملات الرقمية في تحديد العملة التالية التي قد ترتفع قيمتها.



الأخبار والتطوّرات الإيجابية

قد تتأثر قيمة العملات الرقمية كثيراً بأسسها المالية والتقنية، وقد يتسبّب نشر أخبار إيجابيةٍ حول مشروعٍ ما بتشجيع المستثمرين على شراء عملته، وخير مثالٍ على هذا عملة ريبل (Ripple-XRP):



خاضت شركة ريبل نزاعاً قضائياً مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لأكثر من ثلاث سنوات.

اتهمت اللجنة ريبل ببيع أوراق ماليةٍ غير مسجّلةٍ بشكل عملات XRP.

صدر حكمٌ قضائيٌّ لصالح الشركة في تموز/يوليو من عام 2023.

حققت عملة XRP مكاسبَ نسبتها 70% خلال 24 ساعةً بعد نشر هذا الخبر.

يؤكد هذا المثال أنه يجدر بالمستثمرين مواكبة التطورات والأخبار المهمة عند البحث عن العملة الرقمية التالية التي ستصعَد بقوة، كما يجب الاطلاع على الأخبار مرّةً واحدةً على الأقل كل يوم لتقييم المستجدات المهمّة في السوق.

وفي حال قامت وكالةٌ موثوقةٌ ورائجةٌ -مثل بلومبيرج (Bloomberg) أوWall Street Journal- بنشر الأخبار، فإن هذا يدل على صحتها وعلى وصولها لجمهور أوسَع يتجاوز مجتمع العملات الرقمية بحدّ ذاته.



تبني العملة من قبل شركة كبرى

ما تزال العملات الرقمية فئة أصولٍ حديثة العهد، ما يعني أن قيام شركةٍ كبيرة باستخدام عملة رقمية يمثل نقطةً إيجابيةً للقطاع ككل.

على سبيل المثال، أعلنت شركة تسلا (Tesla) في شباط/فبراير من عام 2021 أنها ستستثمر مبلغاً قدره 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).



جذب هذا الاستثمار لإحدى أكبر الشركات في العالم اهتمام السوق ككل.

بلغ سعر BTC قبل نشر هذه الأخبار 39,000$.

ارتفع سعر BTC إلى أكثر من 48,000$ خلال يومين فقط بزيادةٍ نسبتها 28% تقريباً.

رغم أن هذا الاستثمار لم يكن مرتبطاً بشكلٍ مباشر بقطاع الكريبتو ككل، فقد ارتفعت أسعار معظم العملات البديلة بسبب الخبر.



الضجّة الإعلامية والخوف من تفويت الفرصة

بعيداً عن الأسس المالية والتقنية، تلعب الضجة الإعلامية والخوف من تفويت الفرصة (FOMO) دوراً مهماً في سوق العملات الرقمية، وقد يتسبّبان بارتفاع قيمة عملة رقمية ما بمقدار 100 ضعفٍ أو أكثر. وتحدُث الضجة والصخب بطرق عديدة أهمها منصات التواصل الاجتماعي -مثل التغريدات ومنشورات منصة ريديت (Reddit) ومجموعات تيليجرام- وكلما كان رواج العملة أكبر، كلما ازداد احتمال ارتفاع سعرها، كما يتسبّب ازدياد عدد الناس الذين يتوقعون ارتفاع قيمة العملة بتشجيع مستثمرين جدد على دخول السوق، وقد تتسبّب المضاربة على أسعار العملات الرقمية بمكاسبَ غير مسبوقةٍ لها، لكنّها قد تؤدي أيضاً لخسائرَ فادحة.

وتُعَد عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) مثالاً جيداً على تسبّب الضجّة والصخب بالخوف من تفويت الفرصة وتوفير أرباحٍ كبيرة للمستثمرين؛ فوفقاً لموقع CoinMarketCap بلغ السعر الأوليّ لعملة شيبا إينو 0.000000001009$ فقط، ونجحت هذه العملة بعد إطلاقها في آذار/مارس من عام 2021 بجذب اهتمام مجتمع الكريبتو بشكلٍ كبير، ليرتفعَ سعرُها بعد ثمانية أشهر فقط إلى 0.00008845$ بزيادةٍ فاقت نسبتها 8.7 مليون بالمئة.



تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن لهذه العملة حينها استخداماتٌ وظيفيةٌ ملموسةٌ باستثناء تسميتها "قاتلة دوجكوين"، ورغم أن هذه الارتفاع غير منطقيّ، إلا أنه يعكس التأثير القوي للضجة والخوف من تفويت الفرصة على قيمة العملات الرقمية.



التطورات التقنية

قد ترتفع أسعار العملات الرقمية بشكلٍ لافتٍ لدى تطوير تقنيتها الأساسية؛ على سبيل المثال، مرّت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بسوق صاعدة مطوّلةٍ في الفترة التي سبقت تحديث الاندماج (Merge). بالمقابل، قد تنخفض قيمة العملات الرقمية في حال واجهت تقنيتها الأساسية مشاكل مثل اختراق العقد الذكي لعملةٍ ما.



المزاج العام في السوق

تمر العملات الرقمية -كغيرها من الأصول المتداولة- بدورات سوق صاعدة وهابطة؛ وخلال السوق الصاعدة تزداد المعنويات الإيجابية حول قطاع العملات الرقمية. على سبيل المثال، مرّت معظم هذه العملات بسوق صاعدة مطوّلةٍ خلال الجزء الأكبر من عام 2020 وعام 2021، ما مكّنها من تحقيق مكاسبَ ضخمةٍ، حيث تتسبّب دورات السوق الصاعدة بجذب استثماراتٍ كبيرة لقطاع الكريبتو، ما يتيح لكافة المشاريع -حتى التي تفتقر للاستخدامات الوظيفية- النموَّ بشكلٍ كبير.



مع ذلك، توفر السوق الهابطة أيضاً فرصاً استثماريةً كبيرة، إذ ارتفع سعر عملة PEPE -كما أشرنا- بنسبة 7,000% تقريباً بعد إطلاقها في نيسان/أبريل عام 2023 رغم مرور القطاع حينها بسوق هابطة. مع ذلك، يُعتبَر تحديد العملة الرقمية التالية التي ستتضاعف قيمتها أكثرَ صعوبةً لدى مرور القطاع بسوق هابطة، لذا يجب عليكم بذل جهدٍ أكبر لتحديد هذه العملة الواعدة.



ختاماً

توجد خياراتٌ عديدةٌ يجدر بكم أخذها بالاعتبار عند البحث عن العملة الرقمية التالية التي سيُحلق سعرها عالياً، ولا ينطبق هذا على العملات الراسخة فقط، بل على العملات الجديدة أيضاً. ومن أهم العملات الواعدة المرشّحة للنمو بقوةٍ في عام 2024 عملة الميم Pepe Unchained (PEPU) التي تحمل شعار الضفدع بيبي وتمتلك شبكة طبقة ثانية خاصةٍ بها على بلوكتشين إيثيريوم.



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