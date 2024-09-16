منظمة البيدر: مستوطنون يعتدون على الطلبة والمعلمين ويحتجزونهم في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب اريحا ،واعتدوا بالضرب على الطلبة والمعلمين واوثقوا رباط مدير مدرسة عرب الكعابنة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ،ان مجموعة من المستوطنين صباح اليوم اعتدوا على طلبة مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب اريحا ،واعتدوا بالضرب على الطلبة والمعلمين واوثقوا رباط مدير مدرسة عرب الكعابنة.

واضاف ما زالت المدرسة محاصرة والطلبة يتعرضون للتنكيل بداخلها مدير مدرسة عرب الكعابنة الأساسي.