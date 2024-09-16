ريما كتانة نزال تكتب لوطن: إحاطة المقررين الخواص بانعكاسات الإبادة على النساء

بينما تتواصل الحرب العدوانية على قطاع غزة بالتوازي مع الهجمة الشرسة على المخيمات في شمال الضفة الغربية ودق طبول الحرب في غير مكان، تُنظم وزارة شؤون المرأة اجتماعا يهدف إلى إسماع سبع مقررين خواص ووضعهم بالوقائع ذات الصلة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات، إحاطتهم بأشكالها وتأثيراتها المختلفة على حياة المرأة باستخدام أدوات القياس الجندرية.

وتنطلق وزارة المرأة في تنظيم اجتماع الإحاطة من طبيعة مهمتها ومسؤوليتها المتصلة بتطوير واقع المرأة في المجتمع الفلسطيني التي يعيقها الاحتلال إلى حدّ الشلل، ومن طبيعة المهام المحالة إلى المقررين الخواص المحددة لهم في مجال القيام بجمع المعلومات حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة مقارنة بالقوانين الدولية، وإصدار التقارير المتخصصة من أجل وضعها أمام الأمين العام للأمم المتحدة كمرجعية.

يأتي اجتماع الإحاطة بحضور المقررين-ات الخواص، ابتداءً من مقررة العنف ضد المرأة وحالة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة والغذاء وحول الصحة والتعليم والمياه والبيئة والسكن وذوات الإعاقة، بينما يتم توثيق الجرائم ضد المرأة المرتكبة في قطاع غزة رقميا، بينما تجردها الاحصاءات والأرقام من انعكاساتها وتأثيراتها الخاصة والمباشرة على حياة المرأة في بيئة تتميز بخصوصية وحساسية اجتماعية وثقافية، لذلك استهدفت الإحاطة أن تضع الرقم في إطاره الخاص المُركَّب المتعدد الأبعاد، وتأثير الحرب القريب والمباشر دون تجاهل التأثير الاستراتيجي وانعكاساته المستقبلية الخطيرة، التي لا تغيب عن قائمة أهداف دولة الاحتلال من حرب الإبادة وجعل المرأة عدو استراتيجي وأحد أدوات الحرب والانتقام يقتضي قطع نسلها كونها تحمل في أحشائها الأجيال والبقاء، لتصبح مستهدفة بجميع أدوارها سواء كانت مناضلة أو ضحية، مسنة وشابة وطفلة وذات إعاقة، في كل حالاتها يصبح الأثر مركب ومُضاعف.

لقد سلّطت الإحاطات المجهر الدولي بما هو قوانين واتفاقيات وقرارات، على جرائم وانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال، مزودة المقررين والأطر الدولية العاملة بمزيد من المعلومات من زاوية ورؤية النساء، لتقوم بدورها في تعميق التقارير العامة حول انعكاس حرب الإبادة على النساء والتهديدات التي تحيط بالفلسطينيات في الضفة الغربية حيث تسير خطة الحسم على قدم وساق، وتكتسب معاني أخرى مختلفة عن حرب الإبادة في غزة.

تشهد الضفة الغربية عملية إبادة سريعة لحلّ الدولة الفلسطينية المستقلة، وإبادة لقضية اللاجئين وأطرها القانونية كوكالة غوْث اللاجئين الفلسطينيين وللقرار الأممي رقم 194 الخاص والضامن لحق العودة، من خلال الوقائع التي ترتسم على الأرض، تغيير الهندسة الجغرافية والديمغرافية في الضفة الغربية والقدس، تُقَدَّم دولة الاحتلال نموذجها المصغر عن غزة في حرب المخيمات الصيفية، دمار شامل كأحد مقدمات التهجير والطرد وتغيير المعالم وتفكيك النسيج الجامع للمخيم وخصوصيته الاجتماعية والتاريخية كشاهد على النكبة الأولى.

الإحاطة التي قدمها الاجتماع بحضوره الرسمي والمدني عن تأثير حرب الإبادة على النساء تقدم مؤشرات ووقائع ورؤية وتحليل علمي مميز، يزود المقررين الخواص بمعلومات موثقة حول الانعكاسات على النساء كما يقدم معلومات حول التهديدات التي تحيط بالمرأة ارتباطا يالمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، تعزز من قيمة القرارات النوعية الصادرة عن محكمة العدل الدولية خاصة، وأهمها الرأي الاستشاري في تموز الماضي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول طبيعة الاحتلال غير القانوني الذي تحول إلى احتلال دائم وطويل الأمد؛ مثله مثل عدم شرعية المستوطنات والسيطرة والسيادة على الأرض ووسرقة مواردها، كما وضح الرأي الاستشاري إلى أن اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تطبق نظام الفصل العنصري، وبأن التغييرات التي تقوم برسمها على الأرض قد أدت إلى تغيير جغرافي وديمغرافي يتعارض مع القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف.

ومن المعروف أن استهداف النساء في قطاع غزة في حرب الإبادة تم تبنيه مؤخرا ضمن الخطاب العنصري الاسرائيلي وتبرير الحرب الشاملة على الجميع، تم التمهيد لهما خلال عملية ممنهجة شيطنت النساء الفلسطينيات ليصبح خطاباً شاملا، تشارك في الترويج له المؤسسة السياسية والتشريعية والأكاديمية والدينية، لإخراج المرأة الفلسطينية من آدميتها وبشريتها وموضعتها في مركز الرماية.

رغم التجربة الطويلة المؤلمة مع الأطر والأدوات القانونية الدولية التي عجزت دائما عن تحقيق غاياتها في فلسطين، ورغم الشكوك حول قدرة المنظومة الدولية على تكريس وتحرير إرادتها في التطبيق، ورغم ازدواجية المعايير المختبرة جيدا، لا مناص من استمرار الحراك الدولي ومواصلة الضغط واستخدام الآليات والأدوات الدولية بكل الأشكال المتاحة ومنها القرار 1325 والقرارات اللاحقة له، وتوظيفهم في سبيل تجريم الاحتلال وجلبه إلى المحاسبة التاريخية المنتظرة ممثلة بصدور قرار من محكمة البداية في محكمة الجنايات، بانتظار لوائح الاتهام ومذكرة الاعتقال بحق مرتكبي المجازر.

باتت معركة المناصرة الدولية وتوسيع دوائر الاشتباك مع الاحتلال من المهام المجمع عليها فلسطينيا ملك الجميع بما فيها أمام النساء، دون تغييب أشكال المواجهة والمقاومة المحلية على الأرض، نحو وضع مرتكبي المقتلة وجريمة الإبادة المستمرة في مواجهة علنية مع الشرعية الدولية، والانتقال نحو خطوة لاحقة تُجسِّد الرؤية النسوية الفلسطينية وتركيم الخطوات وتجميعها على طريق تدويل القضية الفلسطينية، نحو التوجه إلى مجلس الأمن في اجتماعه القادم بمناسبة مرور أربع وعشرين عاما على صدور القرار 1325، للمطالبة بقرار مُكمل خاص بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.