قائد لواء الشمال في جيش الاحتلال: جاهزون لاحتلال شريط أمني في لبنان

رام الله - وطن: أفادت إذاعة الاحتلال أن قائد لواء الشمال بجيش الاحتلال أوري غوردين أعلن أن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني، في وقت يتصاعد فيه الخلاف داخل الحكومة حول توسيع العملية العسكرية في لبنان.

هذا، وتتجه الأنظار إلى تل أبيب حيث من المقرر أن يصدق المجلس الأمني الإسرائيلي خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على توسيع أهداف الحرب في جبهة الشمال.

في الأثناء، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن تدريب طوارئ، أجري الأحد في مدينة حيفا وحاكى سيناريوهات مختلفة لحالات طارئة منها اندلاع حرب مع لبنان.

وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا على الجبهة الشمالية، بالتزامن مع تهديدات الاحتلال بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.