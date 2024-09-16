حزب الله يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية باستهداف "تل أبيب"

رام الله - وطن: اشاد حزب الله بالهجوم الصاروخي النوعي الذي استهدف تل أبيب ونفذته القوة ‌‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وهو ما "كشف وهن ‌‏هذا الكيان المؤقت وضعفه على كافة المستويات".‏

وقال الحزب في بيان صحفي "إن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان هو تعبير حقيقي عن ‌‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كافة الجبهات بمواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني ‌‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‌‏والاجرامية. ‏ ‏"