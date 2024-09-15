القبض على مطلق النار بالقرب من ترامب

وطن: قالت حملة دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في بيان اليوم الأحد إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط وجوده والقبض على المشتبه به.

وأكد ستيفن تشيونغ مدير الاتصالات بحملة ترامب في بيان أن ترامب موجود في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا وهو بخير، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال جونيور نجل ترامب إنه تم إطلاق أعيرة نارية في ملعب الغولف في ويست بالم بيتش، مؤكدا أن سلطات الأمن المحلية عثرت على بندقية كلاشينكوف روسية.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فقد كان ترامب يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش، أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي، مؤكدة أن الرئيس الأميركي السابق لم يتعرض للخطر.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أن ترامب لم يكن في معرض الخطر، وإطلاق النار حدث في منطقة معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.

في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أن المسؤولين يعتقدون أن ترامب كان المستهدف بإطلاق النار قرب ملعبه للغولف.

وأضاف الإعلام المحلي أن جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب.

وأعلن المتحدث باسم الخدمة السرية أن ترامب في أمان، مؤكدا أن الجهاز يحقق في الحادثة التي وقعت في بالم بيتش.

بدورها، ألقت شرطة مقاطعة مارتن القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار قرب نادي ترامب، مؤكدة أنه رجل أبيض.



ردود فعل

وفي أول رد فعل، قال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام إنه "تحدث للتو مع ترامب وهو في حالة معنوية جيدة".

من جهته، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن تم إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث الأمني حيث كان الرئيس السابق ترامب يلعب الغولف.

وأضاف أن بايدن وهاريس عبرا عن ارتياحهما لمعرفة أن ترامب بخير وفي أمان.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب بجرح طفيف في أذنه، عندما أطلق شاب النار باتجاهه أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات