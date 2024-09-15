وزير الإعلام في حكومة صنعاء: سنستخدم أسلحة نوعية إضافية في الوقت المناسب

وطن: أكّد وزير الإعلام في حكومة التغيير والبناء، هاشم شرف الدين، أن اليمن يستهدف قلب الاحتلال في "تل أبيب"، مؤكّداً أن الاحتلال الإسرائيلي "ليس محصناً من أي استهداف يمني للأراضي المحتلة".

وحذّر شرف الدين الاحتلال، من أن "كل شيء متوقع"، مشدّداً على وجود "أسلحة نوعية إضافية سيتم استخدامها في الوقت المناسب".

وقال شرف الدين، إن القوات المسلحة اليمنية تطوّر قدراتها من واقع الميدان ومن خلال المواجهة المستمرة مع التحالف، مضيفاً أن اليمن استطاع أن يطوّر قدراته العسكرية في مجالات مختلفة وصواريخه تصيب أهدافاً بحرية متحركة.

وشدّد على الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى أن يدرك جدّية اليمن، في نصرة فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومته، والرد على العدوان عليه.

وكشف أن إطلاق الصاروخ البالستي فرط الصوتي الجديد، جاء بعد ساعات من كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تصعيده للحرب مع لبنان، وأكد أن اليمن "لا يقبل بتجزئة المعركة"، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع محور المقاومة، حيث "نخوض المعركة في إطار من التعاون والتنسيق الدائمين".

ولفت إلى أن اليمن، يعيش حالةً من "الحرية والكرامة والعزة"، وأنّه أصبح اليوم "الصوت الأعلى المواجه للإمبريالية".

وتوعّد الاحتلال بالمزيد من العمليات العسكرية، وجدّد تأكيد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في كلمته اليوم، عندما قال "إن القادم أعظم".

وكان الحوثي أكد في كلمةٍ له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرّة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة، وأنّ الموقف اليمني ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال، مشدّداً على "ثبات الشعب اليمني على موقفه المبدئي في مواجهة الطاغوت والاستكبار".

كما شدّد على نجاح عمليات القوات المسلحة اليمنية البحرية "ضدّ السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والأميركي والبريطاني"، مؤكداً أنها في غاية التأثير، لافتاً إلى أنّ "القادم أعظم بإذن الله".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، أنّ القوّة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة اليمنية، ضربت هدفاً عسكرياً للاحتلال في منطقة يافا "تل أبيب" في فلسطين المحتلة، باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي جديد.

وأكد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، نجاح الصاروخ في الوصول إلى أهدافه وإخفاق دفاعات الاحتلال في اعتراضه والتصدّي له، إذ قطع مسافةً تُقدّر بـ 2040 كم، في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.





المصدر: الميادين