طوفان الأقصى في اليوم 346.. الاحتلال يواصل حربه على القطاع ويقر بمقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيرانه

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ346، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصل الاحتلال قصف مناطق عدة في مخيمي النصيرات وجباليا ومنطقة المواصي غربي رفح، إلى جانب قيامه بنسف مبان سكنية في حي تل السلطان.

وميدانيا، أعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية مزدوجة في رفح جنوبي قطاع غزة، مستهدفة آلية عسكرية إسرائيلية وجنودا من جيش الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت "القناة 12" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أنّ المقاومة الفلسطينية، "لا تزال تخوض الحرب في قطاع غزّة، وهي قادرة على إلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي"، مؤكدةً أنّ "الجيش" يُواجه صعوبةً في القضاء على كتائب القسام في رفح وقد يُنهي العملية العسكرية من دون تحقيق أهدافه.

على الجانب الآخر، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أبلغ عائلات 3 محتجزين هم رون شيرمان ونيك بيزر وإيليا توليدانو أنهم قتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وكان الجيش استعاد جثثهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ346:



12:42| مصادر محلية: احتراق معرض للمركبات في بلدة بيتونيا غرب رام الله

12:13| قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة غرب مدينة رفح

12:09| الهلال الأحمر: إصابة شاب جرّاء تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

12:08| جهاز الخدمة السرية الأميركي: فتحنا النار على شخص في ملعب ترامب للغولف

12:08| قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق قنابل إنارة غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

12:01| 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة