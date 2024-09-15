شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على قطاع غزة

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارات للاحتلال على مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال استهدفت بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين إثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة غازي الشوا في بلدة بيت حانون، التي تستخدم كمأوى للنازحين، دون أن ترد معلومات عن عدد الضحايا، في حين قصفت قوات الاحتلال منطقة غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.