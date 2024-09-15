"إسرائيل " تعمّدت استهداف عاملين في المجال الإنساني 14 مرة

وطن: أحصت مجلّة "ريسبونسبل ستايت كرافت" الإلكترونية التابعة لمعهد "كوينسي" الأميركي للدراسات، 14 حادثة تعرّض فيها عاملون في المجال الإنساني في قطاع غزة، لغاراتٍ جوية إسرائيلية، على الرغم من إعطاء إحداثياتهم لجيش الاحتلال، وتحديد هويتهم بوضوح كمدنيين.

وفي تقريرٍ بعنوان: "هل تتعمّد إسرائيل مهاجمة العاملين في المجال الإنساني؟"، أكدت المجلّة أنّه، وفقًا لقاعدة بيانات أمن العاملين في مجال الإغاثة، قُتِلَ 378 عاملاً حول العالم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 75% منهم في غزة أو الضفة الغربية.

ورأت المجلّة أنّ هجمات الاحتلال على منظمات الإغاثة أصبحت روتينية، رغم الأنظمة المعمول بها لتجنب الوفيات الإنسانية، مشيراً إلى "ظهور نمط مقلق: تشارك منظمات الإغاثة إحداثياتها مع سلطات الاحتلال ثمّ تتعرّض للهجوم من قبل جيش الاحتلال في نفس الإحداثيات التي تقدمها".

وأكدت علم البيت الأبيض بهذا الأمر، ناقلةً ما تضمّنه تقرير من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى الكونغرس بهذا الخصوص، حيث ورد فيه ما حرفيته: "ومن بين المجالات المحددة المثيرة للقلق تأثير العمليات عسكرية الاحتلال على الجهات الفاعلة الإنسانية".

تقرير الإدارة الاميركية أكّد أنه "على الرغم من المشاركة المنتظمة من جانب هذه الجهات، والتدخلات المتكررة من جانب حكومة الولايات المتحدة مع المسؤولين الإسرائيليين، بشأن إجراءات التنسيق، فقد هاجم جيش الاحتلال العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية".

وأشار التقرير الموجّه إلى الكونغرس الأميركي إلى أنّ "إسرائيل" تعهّدت مراراً وتكراراً بتحسين التنسيق، وتنفيذ بعض التدابير الإضافية، ولكن ذلك لم يمنع الضربات اللاحقة التي شملت العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية.

وتوقفت "ريسبونسبل ستايت كرافت" عند استخدام البيت الأبيض تعبير "المثيرة للقلق" في تقريره، في ظل تزامن مقتل 7 عمال إغاثة من مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" في غارات إسرائيلية دقيقة، بينهم مواطن أميركي، مع موافقة بايدن على نقل أكثر من 2000 قنبلة إلى "إسرائيل".

واستعرضت المجلّة الأميركية قائمةً شملت 14 هجوماً "إسرائيلياً" على مواقع معروفة لعمال الإغاثة، تمّ تجميعها من تقارير إعلامية وبيانات تنظيمية وتحقيقات مستقلة، لافتاً إلى أنّ إدارة بايدن "حمّلت إسرائيل مسؤولية صفر من هذه الحوادث الـ 14".

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، هاجمت "إسرائيل" قافلة من 5 مركبات تحمل علامات واضحة لمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، مما أودى بحياة 2 من موظفي المنظمة، رغم تنسيقها حركة القافلة مع سلطات الاحتلال واتباعها المسار الذي حدّده جيش الاحتلال.

وأكّد تقرير المجلّة أنّ موظفي "أطباء بلا حدود" لم يروا أيّ أهداف عسكرية في المنطقة عندما تعرّضوا للهجوم، وأنّ المنظمة طلبت تفسيراً من جيش الاحتلال، لكنها لم تتلقَّ أيّ رد.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 أطلقت البحرية "الإسرائيلية" قذائف مدفعية من عيار "20 ملم" على مبنيين تابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في رفح، وكان مسؤولو "الأونروا" قد شاركوا إحداثيات المبنيين مع المسؤولين "الإسرائيليين" مراراً وتكراراً، وكانت المرة الأخيرة في نفس يوم الهجوم.

وقال موظّفو الوكالة لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم لم يكونوا على علم بأي أهداف عسكرية في المنطقة، وبعد ذلك، قال جيش الاحتلال إن الهجوم حصل عن طريق الخطأ.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، أطلقت دبابة للاحتلال عدة طلقات على دير راهبات "الأم تريزا" (مبشرات المحبة)، وهو جزء من مجمّع أبرشية العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة.

وقالت بطريركية اللاتين في القدس، في بيان، إنّ الهجوم أدى إلى إصابة عامل إغاثة، ونزوح 54 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا يحتمون هناك، و"تُرِكَ بعضهم من دون أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، قتل قنّاص إسرائيلي امرأتين كانتا تختبئان في الكنيسة، حيث أطلق النار على إحداهما بينما كانت تحاول حمل الأخرى إلى بر الأمان، وعندما ركض آخرون في الكنيسة نحو المرأتين، أطلق قناصة إسرائيليون النار عليهم أيضاً، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك طفلان، ودان البابا فرنسيس الهجوم، ووصفه بأنه "إرهاب".

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2023، أطلقت قوات الاحتلال النار على قافلة من مركبات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وسط غزة، أثناء عودتها من تسليم المساعدات في الشمال، وكانت المركبات تحمل بوضوح شارات الأمم المتحدة، وتسير على طريق حدّده جيش الاحتلال.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2024، استهدفت غارة جوية للاحتلال مجمعاً سكنياً يضمّ موظّفين من لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، في المواصي، وهي منطقة محدّدة "آمنة" من قبل "إسرائيل"، ما أدى إلى إصابة العديد من العمال وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

وتشير الأدلة الجنائية إلى أنّ الذخيرة المستخدمة في الهجوم كانت قنبلة "MK-83" أميركية الصنع، تزن 1000 رطل، أسقطتها طائرة "إف-16" أميركية الصنع أيضاً.

وقبل شهر من الغارة، كان جيش الاحتلال قد طمأن موظفي الإغاثة من خلال رسائل نصية بأنهم آمنون، وجاء في الرسالة التي وصلتهم من مسؤول في جيش الاحتلال "نحن على علم بموقع المجمع"، وأوضح موظف منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين أنه سأل ما إذا كان المبنى "لا يزال آمناً"، فأجاب المسؤول "الاسرائيلي" بالإيجاب.





المصدر: الميادين