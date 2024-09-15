حزب الشعب يعزي بوفاة الأديب لياس خوري

وطن: حزب الشعب الفلسطيني يعزي بوفاة الأديب والكاتب اللبناني إلياس خوري.



وفي بيان وصل لوطن نسخة عن قال حزب الشعب: ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب الشعب الفلسطيني نبأ وفاة الأديب البارز والكاتب اللبناني التقدمي:

الـيـاس خـوري

الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد حياة زاخرة بالانتاج والعطاء الثقافي والوطني الانساني، لصالح الدفاع عن الهوية والقضية الوطنية الفلسطينية، وعن قضايا التحرر وقيم الحرية والعدالة للشعوب العربية.

ويتقدم حزب الشعب الفلسطيني ممثلاً بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم كوادر ورفيقات ورفاق الحزب، من أسرة الفقيد ومن الشعبين اللبناني والفلسطيني وقواه الوطنية والتقدمية ومن الحركة الثقافية العربية، بخالص التعازي والمواساة.

لروحه الفقيد السلام والسكينة وطيب الذكرى ولأسرته طول العمر