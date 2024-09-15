المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً في حيفا المحتلة بالطيران المسيّر

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها، اليوم الأحد، هدفاً للاحتلال في حيفا في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت في بيان، استمرار عملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، وذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

يُذكر أنّ معلومات، كانت قد أكّدت ظهر اليوم الأحد، أنّ المقاومة الإسلامية في العراق نفّذت قصفاً، مستهدفةً حيفا المحتلة بالطيران المسيّر.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، نصرةً للشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الاحتلال بحقّه.





المصدر: الميادين