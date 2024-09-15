ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة ومخيم النصيرات

وطن: استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر غارات للاحتلال غرب مدينة غزة، وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر، بنقل شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد استهداف صاروخي من الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب جامعة الأزهر غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمركبة نقل مياه في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وكان مصدر طبي في مستشفى المعمداني قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم، عن وصول خمسة شهداء إلى المستشفى، إثر قصف صاروخي نفذته مُسيرة للاحتلال استهدف عددا من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,206، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 95,337، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.