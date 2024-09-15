عبد الملك الحوثي: عملية اليوم نُفذت بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات "إسرائيل"

رام الله – وطن: أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي أن "عملية اليوم الأحد تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات إسرائيل"، في إشارة الى قصف القوات المسلحة مدينة "تل أبيب" وفشل أنظمة الدفاع الجوي في التصدي له.

وقال الحوثي خلال الفعالية المركزية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في تعقيب على عملية اليوم، أنه جرى "تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كلم، في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وأضاف الحوثي "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال".

وتابع الحوثي "نواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى، وقواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير".