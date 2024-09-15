منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تعتقل متضامنين اجانب دافعوا عن ممتلكات المواطنين في عرب المليحات

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،نشطاء سلام ومتضامنين دافعوا عن مملتكات المواطنين في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وذلك في أعقاب إطلاق المستوطنين اغنامهم لترعى اعلاف للسكان في التجمع، بعد ما حاولوا طرد اغنام المستوطنين .

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت التجمع واعتقلت 3 متضامنين من نشطاء السلام ومتضامنين كانوا يتواجدون في التجمع ودافعوا عن ممتلكات المواطنين التي أراد المستوطنين الاعتداء عليها عبر رعي اغنامهم في اعلاف للمواطن سليمان عطالله كعابنة، كما استولوا على مركبة خاصة تعود للمتضامنين.

وأضاف، أن هجمات المستعمرين تزداد يوما بعد يوم ،وقد جاء هذا الاعتداء في أعقاب سلسلة من الهجمات كان آخر تسميم قطيع من الأغنام لإحدى العائلات في التجمع،وتأتي هذه الهجمات في إطار تضييق الخناق على التجمعات البدوية لترحليها تطبيقا لخطة الحسم التي تهدف إلى إفراغ المناطق ج في الضفة الغربية من الوجود الفلسطيني.