"حماس" تنفي ما ينشر بشأن قبولها بقاء الاحتلال في "فيلادلفيا"

وطن: أكّد مصدر قيادي خاص في المقاومة، اليوم الأحد، بأنّ "حماس تنفي بشدّة ما يُنشر حول قبولها بقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا".

وقال المصدر القيادي، إنّ "حماس تُصرّ على انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا قبل نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق".

وقبل أيام، أفاد مصدر قيادي خاص، بإجراء الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس، اجتماعاً ثلاثياً للبحث في إيجاد مخارج لأزمة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وكشف المصدر القيادي أنّ "الوسيطين طلبا إجراء تعديلات طفيفة خاصة في قضيتي الانسحاب من محور فيلادلفيا، ومعايير الإفراج عن الأسرى".

ونقل المصدر أنّ حماس، في المقابل، شدّدت مجدداً على موقفها بضرورة التمسّك بورقة 2 تموز/يوليو.

"حماس": ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة

وفي وقتٍ سابق، جدّد نائب رئيس حركة حماس في غزّة، خليل الحية، تمسّك الحركة بما تمّ الاتفاق عليه في إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وشدّد الحية على أنّ الحركة "ليست في حاجة إلى أي أوراق أو مقترحات جديدة، من أي طرف كان"، مضيفاً أنّه "يجب إجبار الاحتلال على تنفيذ" ما تمّ التوصّل إليه مع الوسطاء.

كما جدّد موقف الحركة الذي يقضي أن يتضمّن أيّ اتفاق وقفَ العدوان والانسحاب بصورةٍ كاملة من القطاع، بما فيه محور "فيلادلفيا" ومعبر رفح، إضافةً إلى "عودة النازحين إلى منازلهم بحرية، ومن دون أي تفتيش، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وصولاً إلى صفقة تبادل".

المصدر: "الميادين"